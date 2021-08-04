Представители "Росводоканал Барнаул" обсудили, как избежать производственных травм

Представители барнаульского водоканала приняли участие в совещании по вопросу профилактики производственных травм. Особое внимание уделили работе в водопроводных, канализационных, газовых колодцах и других замкнутых пространствах систем водоснабжения и водоотведения.

Совещание организовало управление Алтайского края по труду и занятости населения. В онлайн-встрече приняли участие представители госструктур, профсоюза, общественники и специалисты муниципалитетов края. Они обсудили статистику и причины несчастных случаев при проведении работ в колодцах, профилактику и расследование происшествий. О положительном опыте работы по предотвращению подобных происшествий рассказал главный инженер "Росводоканал Барнаул" Евгений Чайкин.

"Специалисты аварийных бригад сетей водопровода и канализации используют новые современные газоанализаторы, которые определяют в воздухе наличие метана, сероводорода, угарного газа и аммиака. Это позволило расширить диапазон контроля за вредными и опасными газами в воздухе рабочей зоны. Кроме того, газоанализаторами оснащены помещения канализационных насосных станций, где могут выделяться и скапливаться опасные летучие вещества", – рассказал Евгений Чайкин.

Он отметил, что в компании регулярно проводится обучение персонала, а также подробно рассказал о специальном оборудовании, которым оснащены аварийные бригады предприятия.