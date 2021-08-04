На Алтае мужчина угнал с двора автомобиль и попался полиции

В Кулундинском районе полицейские раскрыли угон автомобиля. С заявлением к правоохранителям обратился житель райцентра и рассказал об исчезновении транспорта, который стоял во дворе – с ключами и документами в салоне.
"Сотрудники полиции незамедлительно ввели план "перехват". Автомобиль был обнаружен в селе Георгиевка Табунского района", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Стражи порядка задержали 28-летнего мужчину, который ранее уже совершал аналогичные преступления. Он дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".
Комментарии
Со двора пишется.