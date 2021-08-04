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На Алтае мужчина угнал с двора автомобиль и попался полиции

, ИА "Амител"
Ранее подозреваемый неоднократно совершал аналогичные преступления
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Кулундинском районе полицейские раскрыли угон автомобиля. С заявлением к правоохранителям обратился житель райцентра и рассказал об исчезновении транспорта, который стоял во дворе – с ключами и документами в салоне.

"Сотрудники полиции незамедлительно ввели план "перехват". Автомобиль был обнаружен в селе Георгиевка Табунского района", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Стражи порядка задержали 28-летнего мужчину, который ранее уже совершал аналогичные преступления. Он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

4.08.2021 10:20
- гость -

Со двора пишется.

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