На Алтае мужчина угнал с двора автомобиль и попался полиции

В Кулундинском районе полицейские раскрыли угон автомобиля. С заявлением к правоохранителям обратился житель райцентра и рассказал об исчезновении транспорта, который стоял во дворе – с ключами и документами в салоне.

"Сотрудники полиции незамедлительно ввели план "перехват". Автомобиль был обнаружен в селе Георгиевка Табунского района", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Стражи порядка задержали 28-летнего мужчину, который ранее уже совершал аналогичные преступления. Он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".