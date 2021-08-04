На случай зомби-апокалипсиса. Автомеханик из Краснодара собрал "шестёрку"-огнемёт

Краснодарский автомеханик и блогер Ваган Микаелян с огоньком рассказал в Instagram о своём новом изобретении. Он переделал автомобиль ВАЗ-2106 в настоящего огнедышащего дракона. На видео, которое Вага выложил в соцсетях, можно увидеть, как из передних фар у автомобиля на несколько метров вырываются языки пламени. Многие комментаторы уже отметили, что такой машине место в фильмах о зомби или постапокалипсисе. В историях "Инстаграма" автомеханик показал, как устроен огнемёт. В багажнике он разместил два баллона с жидкостью и два – с воздухом под давлением. Подсоединил их к шлангам, протянутые через салон автомобиля к отверстиям для фар.

Это не первое детище Вагана, ранее он уже сделал "Приору-паука"

И самую высокую "Приору" в мире.