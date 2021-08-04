Партию алтайских белых грибов отправят в Италию

Партию сушёных белых грибов отправят из Алтайского края в Италию, сообщили в пресс-службе Алтайской центральной научно-методической ветеринарной лаборатории.

Специалисты провели исследования двух килограммов образцов сушёных белых грибов, отобранных от партии, и установили, что продукция соответствует всем необходимым требованиям, карантинных объектов не обнаружили.

В результате управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай выдало фитосанитарный сертификат, устанавливающий соответствие продукции требованиям страны-импортёра.

Напомним, в июле специалисты лаборатории изъяли партию саженцев лимонов из Таджикистана. При исследовании выяснилось, что на них находится калифорнийская щитовка.