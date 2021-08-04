Партию алтайских белых грибов отправят в Италию

Партию сушёных белых грибов отправят из Алтайского края в Италию, сообщили в пресс-службе Алтайской центральной научно-методической ветеринарной лаборатории.
Специалисты провели исследования двух килограммов образцов сушёных белых грибов, отобранных от партии, и установили, что продукция соответствует всем необходимым требованиям, карантинных объектов не обнаружили.
В результате управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай выдало фитосанитарный сертификат, устанавливающий соответствие продукции требованиям страны-импортёра.
Напомним, в июле специалисты лаборатории изъяли партию саженцев лимонов из Таджикистана. При исследовании выяснилось, что на них находится калифорнийская щитовка.
Комментарии
Поэтому грибы сегодня стоят так дорого? Потому что на экспорт сориентировались?
Ну банановая республика если, так чего уж там. Все природные ресурсы за бугор везём и ещё и пишем с гордостью об этом.
Да, скоро все продадим за валютку, а кушать потом бумагу будем зеленую с пирамидами....
Здрасьте... Наши грибы, которые выросли в наших лесах повезут в Италию? С какого перепуга народное достояние продают за границу?
Нет, я понимаю, когда человек сам вырастил шампиньоны или вешенку. Это плоды его труда. А здесь он просто надрал готовых грибов в лесу. И продаёт не нашим людям, а вообще в другую страну.