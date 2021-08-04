Барнаульский комплекс "Планета Q" накажут за шумные вечеринки в пандемию

Развлекательный комплекс "Планета Q" в Борзовой Заимке накажут за проведение мероприятий в разгар пандемии. Нарушение выявили во время рейда по соблюдению антиковидных ограничений в Барнауле, сообщили в мэрии.
"Один материал в отношении развлекательного комплекса "Планета Q" направлен в уполномоченный орган для рассмотрения вопроса привлечения организации к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения")", – сказано в сообщении.
Напомним, согласно статье 20.6.1 КоАП, за несоблюдение и нарушение установленных правил предусмотрено предупреждение либо штраф от 1 до 30 тысяч рублей для физических лиц. Для организаций и должностных лиц штрафы будут гораздо выше. Повторное нарушение влечёт наложение административного штрафа на юридических лиц – от 500 тысяч до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
В конце июля сообщалось, что шумную "Планету Q", на которую уже неоднократно жаловались жители Борзовой Заимки, могут оштрафовать или закрыть на время из-за фестиваля автозвука, который прошёл на площадке 23-го числа с десятками посетителей, что вышло за рамки действующих антиковидных ограничений. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора выявили, что акустическая система комплекса не соответствовала нормам об уровне громкости – за это владельцу выносили предписание и выписывали штраф.
Комментарии
Странно, что до сих пор некоторые решают "Ну и что, что пандемия? А мы отправимся тусить!"
Дома сидишь в костюме химзащиты?
А Вячеслава Франка накажут за то, что он проводит празднование Дня Города в разгар пандемии?
странно штрафовать за ШУМ, а не за массове скопление! при этом другие подобные заведения работают.
Законы у нас двояко трактуются лицемерами и лизоблюдами
А У НАС ЧТО, РЕЖИМ ЧС??????????????
Докопались, черти, до дискотеки.
Чего вам неймецца? Люди отдыхают на открытом воздухе, там места полно, дистанцию соблюдают! Угрозы нет.
Нет, тогда до громких звуков прискрепстись надо… Что вы как пенсы себя ведёте?
4.08.2021 09:28, а давай ты , умник, поживешь рядом с ними с месяц. Спать месяц не будешь ради "отдыхающих", музыку по ночам слушать, детей своих не спящих успокаивать, а по утрам за руль садиться, на работу ехать, в таком состоянии брать на себя ответственность за жизни людей которых на дороге встретишь! А если работа ответственная, а не охранником в ТЦ, так вообще хорошо, ты ж не пенс!!! Ты ж за активный отдых!!
Клали они Q на ваши законы и запреты, ну выпишут штраф тысячи 3 там бар за час столько чистыми зарабатывает.
Про режим ЧС конечно не совсем понятно, хотелось бы от информационного ресурса, подтверждения данной информации
Почитал отзывы про комплекс на 2ГИСе... Да уж!
4.08.2021 09:28
- гость -
Докопались, черти, до дискотеки.
Чего вам неймецца? Люди отдыхают на открытом воздухе, там места полно, дистанцию соблюдают! Угрозы нет.
Нет, тогда до громких звуков прискрепстись надо… Что вы как пенсы себя ведёте?
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Тебе нравятся громкие звуки? Может, попросить твоего соседа перфоратором почаще тебе в стену долбить, чтоб ты наслаждался?
4.08.2021 13:29
- гость -
Ну вот многие царапались из "исторического" Барнаула в Борзовку
, даже зная, что там нет ни одного сетевого продуктового магазина, и почти по любому поводу придётся ехать "в город",как раз за природой, спокойствием и тишиной. А звуки и там их настигли