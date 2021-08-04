Барнаульский комплекс "Планета Q" накажут за шумные вечеринки в пандемию

Развлекательный комплекс "Планета Q" в Борзовой Заимке накажут за проведение мероприятий в разгар пандемии. Нарушение выявили во время рейда по соблюдению антиковидных ограничений в Барнауле, сообщили в мэрии.

"Один материал в отношении развлекательного комплекса "Планета Q" направлен в уполномоченный орган для рассмотрения вопроса привлечения организации к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения")", – сказано в сообщении.

Напомним, согласно статье 20.6.1 КоАП, за несоблюдение и нарушение установленных правил предусмотрено предупреждение либо штраф от 1 до 30 тысяч рублей для физических лиц. Для организаций и должностных лиц штрафы будут гораздо выше. Повторное нарушение влечёт наложение административного штрафа на юридических лиц – от 500 тысяч до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В конце июля сообщалось, что шумную "Планету Q", на которую уже неоднократно жаловались жители Борзовой Заимки, могут оштрафовать или закрыть на время из-за фестиваля автозвука, который прошёл на площадке 23-го числа с десятками посетителей, что вышло за рамки действующих антиковидных ограничений. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора выявили, что акустическая система комплекса не соответствовала нормам об уровне громкости – за это владельцу выносили предписание и выписывали штраф.