Нефтяной танкер угнали возле берегов ОАЭ

Танкер Asphalt Princess, который ходит под флагом Панамы, захватили возле берегов ОАЭ. Об этом сообщает британское издание Sky News со ссылкой на одну из служб безопасности Великобритании.

Предположительно, захват произошел в 97 километрах от провинции Фуджейра. На борт судна поднялись восемь или девять вооружённых людей, выключили системы слежения и увели корабль в неизвестном направлении. Сейчас танкер направляется к Ормузскому проливу, к водам Ирана.

Примечательно, что незадолго до инцидента о потере контроля над рулевым управлением и отключении двигателей сообщили сразу четыре нефтяных танкера в Оманском заливе – Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja и Abyss. У всех кораблей отказали спутниковые трекеры.