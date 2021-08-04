Ветэксперта из Алтайского края осудят за взятки от предпринимателя

Ветеринарный эксперт управления ветеринарии госветслужбы Алтайского края по Поспелихинскому району предстанет перед судом за взятку. По данным следствия, с 2018 по 2020 год мужчина получил более 46 тысяч рублей от представителя одной из районных компаний.

"Денежные средства предназначались за оформление ветеринарных сопроводительных документов без проведения осмотра животноводческих товаров и транспортных средств используемых для их перевозки. Деньги предприниматель переводил на подконтрольный обвиняемому банковский счёт различными частями", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Эксперт полностью признал вину в содеянном. Следователи арестовали автомобиль обвиняемого стоимостью более 700 тысяч рублей и передали дело в суд.