Полицейский покончил с собой в Новосибирске за два месяца до свадьбы

29-летний сотрудник уголовного розыска покончил с собой в Новосибирске. По словам невесты погибшего, он мог пойти на это из-за сложной финансовой ситуации и большой ответственности перед близкими.
Как сообщает НГС, инцидент произошёл в Горском районе Новосибирска в ночь с 2 на 3 августа. На видеозаписи с места происшествия видно, что перед смертью он эмоционально разговаривал с другим мужчиной.
Позднее выяснилось, что полицейский совершил самоубийство за несколько месяцев до свадьбы. По словам невесты, причиной срыва могли быть финансовые сложности.
"Взял на себя слишком много. Он недавно ушёл от родителей, начал строить отношения со мной. Немного не справился со всей ответственностью. Это очень хороший человек. Самый что ни на есть честный, открытый", – сказала она.
В пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области сообщили, что по факту гибели сотрудника полиции в Горском микрорайоне сейчас проводят проверку.
Комментарии
И теперь он немного мёртв.
У полицейского финансовые трудности, как учителя то еще живут. Наверное поэтому учителям оружие не дают, а то половина с собой покончат
Ведь он прошел отбор на службу, психологи установили, что ему можно дать оружие
4.08.2021 09:43
АБОРИГЕН
И теперь он немного мёртв.
Шелупонь помолчи
начал строить отношения со мной. Немного не справился со всей ответственностью
Похоже построить отношения с ней очень большая ответственность
Невеста обозначила ему неподъемный бюджет на свадьбу.
начал строить отношения со мной. Немного не справился со всей ответственностью
похожее ее такой ход событий не удивил. типа, само собой разумеющееся, что с ней нужно жить дорого-богато. Ну, мол, не смог, кака беда!
4.08.2021 09:57
Еугений
Следуй собственным советам, шелупонь.
29 лет недавно ушел от родителей? Подзадержался, ушел бы раньше, познал бы все прелести жизни без пирожков мамы, в 29 уже был бы матерым волком, а не слабаком.
Судя по статье на НГС, синдром пятёрочника в высшей стадии.
У полицейского финансовые трудности, как учителя то еще живут.
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учителя врачи - самые бедные)))
Наберут династийных и блатных
4.08.2021 10:18
АБОРИГЕН
Там про роды в ванне ещё интересный материал сегодня вышел
4.08.2021 10:42
- гость -
Там уже всё до касты засохло и окуклилось.
Я на другом ресурсе читал о неверности девушки... За месяц до свадьбы.
Обсуждать чужую смерть- мерзко и недостойно. Лучше промолчите.
Новость не полная. Просто он узнал что она ему изменила, и не смог это принять.
4.08.2021 11:05
Митенька ржевский
А в день по несколько таких новостей появляется. Поэтому многие люди поневоле уже стали экспертами-танатоведами
Сначала можно было неверных, а потом самому
начал строить отношения со мной
Девушка - поклонница Дома-2?
читал о неверности девушки... За месяц до свадьбы.
А он заранее за 2 месяца покончил с собой?
Мне было 21 год и я ушел от родителей в "никуда". Без денег, без жилья... Работа была, но в начале девяностых все помнят, что работали ради "наработаться". Плюнул на работу и уволился, стал работать на подработках. Снимал жилье. В 24 года купил маленький но свой домик... Жил тогда в селе. Сейчас у меня семья, взрослый сын, квартира, машина и живу в городе...
Я не хвастаюсь, а говорю о том, что нет безвыходных ситуаций. Люди - инвалиды живут и радуются жизни! Не будем осуждать молодого человека, может ему немного твердости характера не хватило...
жаль парня
Жаль родителей.
В Новосибирске полицейский застрелился из-за измены
Андрей должен был жениться на Марине, однако за две недели до свадьбы узнал о том, что любимая изменила ему. Недолго думая и на эмоциях старший оперуполномоченный попрощался по телефону с предательницей, взял табельное оружие и выстрелил себе в голову на глазах у коллег по отделу.
Погуглите инет. Есть даже видео как он стреляется.