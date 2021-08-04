Полицейский покончил с собой в Новосибирске за два месяца до свадьбы

29-летний сотрудник уголовного розыска покончил с собой в Новосибирске. По словам невесты погибшего, он мог пойти на это из-за сложной финансовой ситуации и большой ответственности перед близкими.

Как сообщает НГС, инцидент произошёл в Горском районе Новосибирска в ночь с 2 на 3 августа. На видеозаписи с места происшествия видно, что перед смертью он эмоционально разговаривал с другим мужчиной.

Позднее выяснилось, что полицейский совершил самоубийство за несколько месяцев до свадьбы. По словам невесты, причиной срыва могли быть финансовые сложности.

"Взял на себя слишком много. Он недавно ушёл от родителей, начал строить отношения со мной. Немного не справился со всей ответственностью. Это очень хороший человек. Самый что ни на есть честный, открытый", – сказала она.

В пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области сообщили, что по факту гибели сотрудника полиции в Горском микрорайоне сейчас проводят проверку.