Российские туроператоры призывают восстановить международный туризм

Ассоциация туроператоров России обратилась во Всемирную туристическую организацию при ООН с предложением о восстановлении международного туризма. Об этом сообщает ТАСС.

Российские туроператоры считают, что "промедление с этим вопросом будет только усугублять кризис в мировой туристической отрасли". Для того чтобы избежать проблем, предлагается восстановить международный туризм уже сейчас.

В АТОР отмечают, для обеспечения безопасности людей нужно разработать правила поездок для вакцинированных и невакцинированных туристов.

"Мы считаем, что люди, имеющие прививку от COVID-19, должны беспрепятственно передвигаться по миру, путешествовать и отдыхать без ограничений, как это было до распространения коронавируса", – сказано в обращении.