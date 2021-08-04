Минимальный школьный набор в России стал дешевле на 15-20%

В июле минимальная стоимость базового набора школьника в России снизилась на 15-20%. Об этом сообщает ТАСС.
"Согласно исследованию аналитической службы Wildberries, которая изучила свыше 56 млн заказов россиян, минимальная стоимость базового набора школьника в июле 2021 года составила 2130 руб. В эту сумму вошли универсальный комплект школьной формы и обуви, рюкзак и канцелярские товары", – сообщили агентству представители компании.
Отмечается, что добиться снижения цены позволил массовый переход продавцов в онлайн-сегмент. Сейчас их количество на площадке выросло в 5,5 раза по сравнению с прошлым годом.
Россияне также стали чаще пользоваться онлайн-ресурсами для совершения покупок. Школьной формы заказали на 128% процентов больше, а спрос на канцелярию вырос на 221%.
Напомним, что в августе больше 20 млн российских детей получат по 10 тысяч рублей на подготовку к школе. Ещё в апреле президент страны Владимир Путин анонсировал, что летом государство поддержит российские семьи в период пандемии. В Минтруде разработали простой и быстрый порядок, чтобы получить деньги можно было без проблем. Россияне, которые разобрались в нём заранее, уже даже получили пособие.
Комментарии
Согласно исследованию аналитической службы Wildberries, которая изучила свыше 56 млн заказов россиян, минимальная стоимость базового набора школьника в июле 2021 года составила 2130 руб.
<В эту сумму вошли универсальный комплект школьной формы и обуви, рюкзак и канцелярские товары>
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Это где же так все подешевело. Тут и на рюкзак не хватитт
как приятно в новостях читать, как все вокруг дешевеет..... вот только если бы на улицу в свет не выходить, и не видеть реальности. фуфлодавы
рюкзак 1800 (на китайке)
пиджак с брюками 5000, и это не бренд, школа отправляет в определенный магазин, где цена 8-9. какие 2 тыщи, вы там совсем страх потеряли, на 2 рубля к школе ребенка одеть? этого даже на тетрадки не хватит.
Что это за школьная форма, спортивная форма, рюкзак, обувь сменная, обувь спортивная и т.д. за 2130 руб. ВСЁ?
Что за фантастические цены? Расскажите, где такое продается?
Смешно, смешно...