Минимальный школьный набор в России стал дешевле на 15-20%

В июле минимальная стоимость базового набора школьника в России снизилась на 15-20%. Об этом сообщает ТАСС.

"Согласно исследованию аналитической службы Wildberries, которая изучила свыше 56 млн заказов россиян, минимальная стоимость базового набора школьника в июле 2021 года составила 2130 руб. В эту сумму вошли универсальный комплект школьной формы и обуви, рюкзак и канцелярские товары", – сообщили агентству представители компании.

Отмечается, что добиться снижения цены позволил массовый переход продавцов в онлайн-сегмент. Сейчас их количество на площадке выросло в 5,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Россияне также стали чаще пользоваться онлайн-ресурсами для совершения покупок. Школьной формы заказали на 128% процентов больше, а спрос на канцелярию вырос на 221%.

Напомним, что в августе больше 20 млн российских детей получат по 10 тысяч рублей на подготовку к школе. Ещё в апреле президент страны Владимир Путин анонсировал, что летом государство поддержит российские семьи в период пандемии. В Минтруде разработали простой и быстрый порядок, чтобы получить деньги можно было без проблем. Россияне, которые разобрались в нём заранее, уже даже получили пособие.