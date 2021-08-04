Алтайский край вошёл в первую половину рейтинга по росту ипотечного кредитования

За первые пять месяцев 2021 года в Алтайском крае наметилась положительная динамика по количеству ипотечных кредитов. Рост составил 35,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Как сообщает РИА Новости, за последние 12 месяцев количество ипотек на одну тысячу населения в Алтайском крае составило 31,3. По данному показателю регион занял 21 место в рейтинге регионов, а средний размер кредита достиг 1,94 млн рублей.
По количеству займов под залог недвижимости за последний год соседняя Республика Алтай разместилась на 79 строчке рейтинга из-за низкой активности населения в этой части: на тысячу человек здесь приходится всего 14,3 ипотеки. В лидерах оказались Ханты-Мансийский АО (44,8 кредита на тысячу человек), Ямало-Ненецкий АО (43,2), Тюменская (42,2) и Новосибирская (38,7) области, а также Чувашия (38,6).
Самый взрывной рост в динамике за пять месяцев показала Чечня (+778%), Ингушетия (+564,4%), Карачаево-Черкесия (123,9%), Севастополь (106%) и Дагестан (102%). При этом во всех регионах оказался довольно низким показатель количества ипотек на тысячу экономически активного населения.
Комментарии
У Владимира Милова на канале вышел хороший обзор по поводу ситуации на рынке ипотечного кредитования в РФ.
Кто эти отважные, которые в наши турбулентные времена так твёрдо уверены, что будут живы, здоровы и платёжеспособны?
Аборигейка, ты со своим милым Миловым сам милуйся, голубок.
Не переживай, латентный ты наш, кому надо посмотрят.
Аборигейка, я не ваш. Упаси господь от такого) уж как-нибудь сами разбирайтесь кто из вас кого долбит.
Т.е. в статью об ипотеке ты притащил свою гомосятину, а теперь разбирайтесь сами. Молодец.