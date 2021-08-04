Среда, 4 Август, 15:08

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,87
€ 86,56
24°


6312185 +23508
Обь
154см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Похищение 12-летней девочкиВыборы-2021Олимпиада в Токио
Новости

Соседи рассказали о 14-летнем мальчике, погибшем на железнодорожных путях в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Мальчик мог похулиганить, но в целом семья была благополучной
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Соседи семьи 14-летнего подростка, который погиб на железнодорожных путях на станции Повалиха 2 августа, рассказали о мальчике. По их словам, ребёнок рос в многодетной семье и был сложным, хотя в целом его семью характеризуют как благополучную.

Как рассказала "Толку" директор местной школы Елена Сафонова, мальчик должен был пойти в восьмой класс. Он был активным и жизнерадостным и, как многие дети, мог хулиганить. По словам педагога, в этом он "пошёл в своих старших братьев", у которых в своё время были проблемы с полицией, хоть младший до этого не доводил.

Один из одноклассников погибшего рассказал, что мальчик был задирой. При этом ребёнок никогда не слышал о том, чтобы его одноклассник принимал какие-то запрещённые вещества.

Соседи семьи отметили, что мать одна воспитывала троих сыновей, а с мужем они разошлись много лет назад. Детей женщины они назвали "вполне обычными ребятами" лишь отметив, что один из них, будучи несовершеннолетним, катается по селу на "копейке".

Директор школы Елена Сафонова рассказала, что в конце учебного года погибший подросток жил у бабушки в этом же селе. Где он находился в последнее время, педагог сказать не смогла.

Напомним, что тело подростка нашли на железнодорожных путях на станции Повалиха в Алтайском крае 2 августа. Как сообщили местные жители, погибший мальчик играл на путях с друзьями. По неподтверждённым данным, он мог удариться головой и умереть от внутреннего кровоизлияния. По другой информации, причиной гибели могло стать отравление неизвестным веществом.

Сейчас по факту смерти ребёнка в Барнаульском следственном отделе на транспорте проводят доследственную проверку.


Комментарии

4.08.2021 10:38
Виктор

Удивляет, что во многих сёлах железная дорога — место досуга для жителей. "А где Пашка? — Да на железке", "Да они с пацанами на железку гулять пошли"...

Почему людей тянет именно к железной дороге, а не в поле или в лесополосу, например?

4.08.2021 10:50
- гость -

Я живу в Барнауле. Около моего дома проходят рельсы, метра 3-4 от забора. Правда, поезд сейчас ходит редко, но в моё детство это было 2 раза в день. Мы и стеклышки ложили на рельсы и гвозди.

4.08.2021 11:41
- гость -

Почему людей тянет именно к железной дороге, а не в поле или в лесополосу, например?

Движение, низведанность, приключения, романтика...
Дорога, река, вокзал, железка

4.08.2021 12:28
- гость -

По неподтверждённым данным, он мог удариться головой и умереть от внутреннего кровоизлияния. По другой информации, причиной гибели могло стать отравление неизвестным веществом.

А зачем гадать на этом ресурсе? Если родители захотят - причину озвучат, нет - значит, нет.
Паровоз не переехал? Всё.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
14:51
Это не мыши! Какие доказательства есть у США, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории в Ухане 1
14:42
Посетители банка спасли барнаульскую пенсионерку от мошенников 0
14:31
Странное мясо и насекомые. Прокуратура нашла нарушения в питании в детсаду Бийска 0
14:16
Почти 17,5 миллиона россиян получили единовременные выплаты для школьников 0
14:06
Камеры и беспилотники. ГИБДД усилит контроль за поведением водителей на трассах Алтая 2
13:56
Алтайская каноистка Ирина Андреева прошла в полуфинал Олимпийских игр 0
13:42
Проценты по ипотечным кредитам выросли в Алтайском крае 1
13:34
Опубликованы первые эскизы нового герба Барнаула 38
13:18
ОНФ раскритиковал Россельхознадзор из-за возможной рубки леса в Алтайском крае 3
13:06
Страховые пенсии в Алтайском крае получают более 650 тысяч человек 0
12:55
ФНС из-за долга в 500 тысяч пытается обанкротить известный барнаульский ресторан 4
12:44
Антирекорд по смертям от COVID-19 снова обновился в Алтайском крае 3
12:31
Учёные нашли цветок, который может спасти людей от коронавируса 2
12:17
"Это отстой": Шубенков о травме, которая не позволила ему выступить в Токио 14
12:02
Почти 20 тысяч семей Алтайского края получают ежемесячные выплаты на первенца 1
11:55
Минимальный школьный набор в России стал дешевле на 15-20% 5
11:42
Первый самовыдвиженец в Госдуму по Рубцовскому округу сдал подписи избирателей 2
11:33
На Алтае нашли тело утонувшего инструктора по рафтингу 6
11:17
Неизвестный расстрелял окна новостройки из пневматического ружья в Барнауле 19
11:03
Представители "Росводоканал Барнаул" обсудили, как избежать производственных травм 0
10:54
Алтайский край вошёл в первую половину рейтинга по росту ипотечного кредитования 6
10:43
Попова: ситуация с коронавирусом в России остаётся напряжённой 22
10:29
Соседи рассказали о 14-летнем мальчике, погибшем на железнодорожных путях в Алтайском крае 4
10:18
Главный следователь Алтайского края ушёл в отставку 27
10:03
Год бесплатной музыки: МегаФон дарит абонентам подписку на Apple Music 0
09:54
Российские туроператоры призывают восстановить международный туризм 1
09:43
Ветэксперта из Алтайского края осудят за взятки от предпринимателя 0
09:34
Полицейский покончил с собой в Новосибирске за два месяца до свадьбы 25
09:21
Волонтёр рассказал о состоянии 12-летней девочки, похищенной под Бийском 2
09:09
На Алтае мужчина угнал с двора автомобиль и попался полиции 1
08:55
Нефтяной танкер угнали возле берегов ОАЭ 0
08:42
Остерегаться росы и прятаться от молний. Что нельзя делать на Марию Ягодницу 1
08:31
Глава Минздрава РФ заявил о необходимости вакцинировать всех пожилых россиян 43
08:15
Где отдыхали вожди: шикарные дачи советских лидеров 46
08:01
СК показал видео с места, где житель Алтая держал похищенную 12-летнюю девочку 1
07:46
На случай зомби-апокалипсиса. Автомеханик из Краснодара собрал "шестёрку"-огнемёт 1
07:31
"Нет никакой ревакцинации". Можно ли поставить повторную прививку от ковида на Алтае? 23
07:16
Барнаульский комплекс "Планета Q" накажут за шумные вечеринки в пандемию 11
07:01
Когда Успенский пост и как правильно питаться? 2
06:46
Партию алтайских белых грибов отправят в Италию 4
06:31
Юпитер и Сатурн над головой. Что можно увидеть в ночном небе над Алтаем в августе? 0
06:15
Питомцы, которых оставили дома одних 8
06:01
Ждите новой грозы. Прогноз погоды в Алтайском крае на 4 августа 3
23:55
Такой день. Снятие Шубенкова с Олимпиады в Токио и липовые сертификаты о вакцинации 0
23:23
Шубенков объяснил, почему снялся с соревнований на Олимпиаде в Токио 19
22:48
Зеленский заявил, что Крым "никогда не будет русской территорией" 9
22:16
Правила прохождения техосмотра ужесточат в России 6
21:45
В Алтайском крае нашли тела двух мужчин, которые умерли от отравления алкоголем 0
21:13
Россияне начали массово скупать лекарства 1
20:44
Женщина пострадала при опрокидывании мусоровоза на Чуйском тракте 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.