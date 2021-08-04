Соседи рассказали о 14-летнем мальчике, погибшем на железнодорожных путях в Алтайском крае

Соседи семьи 14-летнего подростка, который погиб на железнодорожных путях на станции Повалиха 2 августа, рассказали о мальчике. По их словам, ребёнок рос в многодетной семье и был сложным, хотя в целом его семью характеризуют как благополучную.

Как рассказала "Толку" директор местной школы Елена Сафонова, мальчик должен был пойти в восьмой класс. Он был активным и жизнерадостным и, как многие дети, мог хулиганить. По словам педагога, в этом он "пошёл в своих старших братьев", у которых в своё время были проблемы с полицией, хоть младший до этого не доводил.

Один из одноклассников погибшего рассказал, что мальчик был задирой. При этом ребёнок никогда не слышал о том, чтобы его одноклассник принимал какие-то запрещённые вещества.

Соседи семьи отметили, что мать одна воспитывала троих сыновей, а с мужем они разошлись много лет назад. Детей женщины они назвали "вполне обычными ребятами" лишь отметив, что один из них, будучи несовершеннолетним, катается по селу на "копейке".

Директор школы Елена Сафонова рассказала, что в конце учебного года погибший подросток жил у бабушки в этом же селе. Где он находился в последнее время, педагог сказать не смогла.

Напомним, что тело подростка нашли на железнодорожных путях на станции Повалиха в Алтайском крае 2 августа. Как сообщили местные жители, погибший мальчик играл на путях с друзьями. По неподтверждённым данным, он мог удариться головой и умереть от внутреннего кровоизлияния. По другой информации, причиной гибели могло стать отравление неизвестным веществом.

Сейчас по факту смерти ребёнка в Барнаульском следственном отделе на транспорте проводят доследственную проверку.