Страховые пенсии в Алтайском крае получают более 650 тысяч человек

651 549 человек в Алтайском крае получают страховую пенсию. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выплату по старости имеют 608 287 жителей края, что составляет 93% получателей страховых пособий.

"В 2021 году право на страховую пенсию есть у женщин, родившихся в первом полугодии 1965 года (56,5 года), и у мужчин, родившихся в первом полугодии 1960 года (61,5 года). Количество пенсионных коэффициентов напрямую зависит от суммы страховых взносов, перечисленных за сотрудника работодателем. Чем выше официальная заработная плата, тем больше работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию", – сказано в сообщении.

Уточнить информацию об имеющихся пенсионных коэффициентах можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или на портале госуслуг, а также в мобильном приложении Пенсионного фонда России для пользователей Android и IOS.