Посетители банка спасли барнаульскую пенсионерку от мошенников

72-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию и рассказала о том, что она стала жертвой мошенников. Бдительные горожане помогли ей не лишиться всех денег, сообщили в региональном МВД.

Женщина рассказала, что злоумышленники позвонили и сообщили, что с её счета пытаются снять все накопления. Для того чтобы спасти средства, пенсионерке посоветовали перевести их на "резервный счёт".

Горожанка пошла к ближайшему банкомату, сняла 280 тысяч рублей и собралась их переводить. После того как она внесла 10 тысяч рублей, к ней подошли бдительные посетители банка. Люди рассказали женщине о том, что она стала жертвой мошенников, а телефонный разговор с ними нужно немедленно прекратить.