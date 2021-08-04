Врач рассказал, как распознать рак желудка на ранней стадии

Врач-хирург Рустем Топузов рассказал о признаках рака желудка на ранней стадии. Слова специалиста приводит портал "ДокторПитер".

В список специалист включил тошноту и рвоту после приёма пищи, ощущения кома в нижнем отделе пищевода, нарушение прохождения еды. Ещё один тревожный симптом – желудочные кровотечения. Эксперт также отметил, что при раке желудка у человека могут измениться вкусовые предпочтения.

"Если нет других причин для резкого снижения [веса], например, недоедание, анорексия, то предположить онкологию можно. Потеря веса, надо сказать, один из признаков, причём далеко не на ранних стадиях", – сказал медик.

Топузов призвал регулярно проходить обследования после 45 лет.