Проценты по ипотечным кредитам выросли в Алтайском крае

Ставки по ипотеке в банках Алтайского края вновь выросли. Почти все из них повысили проценты на новостройки – корректировка составила 0,3-0,5%.

Как сообщает "Алтайский портал недвижимости", при этом средняя ставка всё ещё остается ниже льготного порога в 7% – 5,5-6,5% годовых. Вероятно, кредиторы избегают резких повышений, корректируя условия выдачи займов часто и несущественно.

При этом единичные организации снижали проценты по семейной ипотеке, которая теперь выдаётся и тем семьям, где воспитывают одного ребёнка. Предельный порог по продукту составляет 6%, однако банкиры пытаются его также несколько снизить, конкурируя за клиента.

Несколько банков за прошедший месяц только ввели новые программы. Ещё шесть банков не стали менять условия на свои продукты, а часть кредиторов подняли ставки по всем или отдельным кредитам.

В результате средняя заявленная ставка по ипотечным программам, анонсированным на корпоративных сайтах кредиторов, на 1 августа повысилась с 7,6 до 7,7%.