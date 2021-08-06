Соберись на "отлично": ТРЦ "Арена" дарит 45 тысяч тысяч рублей на подготовку к школе

Перед новым учебным годом нужно столько всего успеть: купить школьную одежду, спортивную форму, новый ранец, тетради, канцтовары и учебники. Для многих родителей подготовка к школе – настоящий стресс: приходится подолгу искать то, что понравится ребёнку и при этом впишется в рамки бюджета.

Чтобы найти всё, что нужно, в одном месте, стоит поехать в ТРЦ "Арена". Здесь представлено более тысячи школьных товаров в магазинах для детей и подростков. А чтобы сделать шопинг ещё интересней, ТРЦ "Арена" проводит конкурс "Соберись в школу на "пять!". Участники, выбранные случайным образом, получат по пять тысяч рублей на покупку школьного образа. Жюри выберет победителей среди них и наградит дополнительными призами.

Так, каждую среду, начиная с 11 августа 2021 года, организаторы случайным образом будут выбирать трёх счастливчиков, которые получат денежный приз. Образы, подобранные участниками, нужно будет представить жюри, которое выберет лучший школьный наряд. Победители недели дополнительно получат подарки от ТРЦ и партнёров.

Чтобы участвовать в конкурсе, нужно подать заявку до 24 августа 2021 года, отправив в инстаграм-аккаунт ФИО родителя и ребёнка, возраст ученика и ссылку на инстаграм родителя или ребёнка.

Добавим, что магазины подготовили не только новые коллекции школьной моды, но и ряд выгодных предложений, чтобы подготовка к школе радовала не только детей, но и родителей.

Например, до 5 сентября 2021 года в магазине "Пеплос" проходит акция "Больше покупок – больше скидка!", в которой участвует весь школьный ассортимент. А в магазине "Совёнок" можно со скидкой подобрать классическую обувь для школьных праздников и спортивную – для физкультуры.

Подробную информацию об акциях и сроках смотрите на сайте ТРЦ "Арена".

ТРЦ "Арена"

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 188

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Полные правила конкурса