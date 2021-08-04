Российская каратистка не выступит на Олимпиаде из-за коронавируса

Российская каратистка Анна Чернышёва пропустит Олимпиаду из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Девушка сдала тест, и он показал положительный результат. Федерация карате России поблагодарила спортсменку за получение лицензии.

"Ты и твой тренер Александр Юдин прошли огромный путь к Играм и сделали всё, что было в ваших силах. Мы понимаем, как тебе сейчас нелегко, и очень хотим поддержать, всей федерацией. Восстанавливайся, возвращайся, ждём тебя на татами с яркими, как ты умеешь, поединками и новыми победами", – написали представители организации.

Отмечается, что Чернышева была единственной россиянкой, которая представляла Россию в этом виде спорта.