Российская каратистка не выступит на Олимпиаде из-за коронавируса

Российская каратистка Анна Чернышёва пропустит Олимпиаду из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Девушка сдала тест, и он показал положительный результат. Федерация карате России поблагодарила спортсменку за получение лицензии.
"Ты и твой тренер Александр Юдин прошли огромный путь к Играм и сделали всё, что было в ваших силах. Мы понимаем, как тебе сейчас нелегко, и очень хотим поддержать, всей федерацией. Восстанавливайся, возвращайся, ждём тебя на татами с яркими, как ты умеешь, поединками и новыми победами", – написали представители организации.
Отмечается, что Чернышева была единственной россиянкой, которая представляла Россию в этом виде спорта.
Комментарии
Наши спортсмены что, не сделали прививки? Это ведь не первый случай. Либо прививки не помогают, либо берегут наших спортсменов.
прививка не является гарантией того, что после неё не заразишься.
ЧУдные ОИ!
На что только не пойдут американские конкуренты. Заразили нашу спортсменку вирусом! Так и выборы в нашей стране могут сорвать. Вот редиски!