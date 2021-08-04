"Мечта детства". Алтайский футболист Александр Соболев сыграет в Лиге чемпионов

Воспитанник алтайского футбола Александр Соболев принял участие в пресс-конференции московского "Спартака" перед матчем квалификации "Лиги чемпионов". Вместе с нападающим на вопросы журналистов отвечал новый тренер "красно-белых" Руй Витория, который работал с "Бенфикой" до 2019 года.

"Я долго шёл к дебюту в Лиге чемпионов и постараюсь показать завтра свою лучшую игру. Однако больше всего я мечтал услышать гимн турнира, но на этой стадии он ещё не звучит. Так что мы просто обязаны проходить дальше!" – цитирует Соболева пресс-служба клуба.

Футболист добавил, что команда очень ценит поддержку болельщиков. Не только тех, кто сидит на стадионе, но и тех, кто смотрит матч по телевизору.

Если "Спартак" пройдёт "Бенфику", то следующим соперником москвичей станет победитель пары ПСВ (Голландия) / "Митьюлланд" (Дания).

Посмотреть игру "Спартака" с португальским клубом можно на телеканале "Матч ТВ". Прямая трансляция начнётся в 19:30 МСК.

Ответная встреча команд состоится 11 августа.