Дмитрий Губерниев пообещал приехать в Барнаул

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев, работая на эфире с Олимпийских игр в Токио, пообещал приехать в Барнаул. Об этом он заявил во время трансляции на "Матч ТВ".

"Я не приехал в Барнаул. Причину вы все знаете, но я ещё обязательно приеду в этот замечательный город, мы проведём соревнования, пошумим", – сказал Губерниев.

Напомним, продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки написала открытое письмо на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Она просила разобраться с вещателем главного спортивного события в истории региона – Кубка мира по гребле. Дело в том, что "Матч ТВ" проиграл аукцион на право транслировать соревнования компании "Регион Телеком" из Тюменской области. Его руководитель утверждает, что компания сделает качественную картинку, но "Матч ТВ" отказался даже присылать журналистов освещать турнир в Барнауле. На Алтай не смог прилететь и Дмитрий Губерниев.