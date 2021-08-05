Блефаро-, абдоминопластика, увеличение груди: что стоит за этими пластическими операциями

С одной стороны, современная пластическая хирургия способна серьёзно преобразить внешность человека, избавить его от врождённых или приобретённых дефектов, комплексов, приблизить к мечте. С другой стороны, вокруг этой области медицины сохраняется огромное количество мифов и заблуждений. Разобраться в некоторых из них помогла Ирина Шмарина – опытный и известный в Новосибирске пластический хирург, челюстно-лицевой хирург, настаивающая на том, что в первую очередь она врач, а главное в деле любого врача – принцип "не навреди".

И резать, и колоть

– С помощью современной пластической хирургии можно изменить практически любой недостаток. А бывает, что пациент хочет глобально измениться, считает, что у него всё не так и непременно всё надо переделать: и нос, и уши, форму груди и пропорции тела?

– Такого пациента на оперативное вмешательство лучше не брать. Потому что мы можем его поменять, он потратит кучу денег, а жизнь его не изменится, ведь его проблемы связаны не с внешностью (как он думает). И тогда неизбежен синдром повышенного ожидания: он ожидал, что после операции в его жизни всё поменяется, а ничего не изменилось.

Правильнее будет направить такого человека за психологической помощью к специалистам, которые поменяли бы его внутренний мир – и тогда он по-другому посмотрит на себя.

– А если у человека есть определённое эстетическое представление о внешности, о том, какой она должна быть, и для него это объективно?

– Мы на консультациях и пытаемся разобрать все эти вопросы с пациентом. Выслушать его очень важно: что он хочет поменять и что стремится путём этого оперативного вмешательства получить. И посмотреть, можно ли ему в этом помочь, даст ли ему оперативное вмешательство то, что он хочет получить в результате.

Бывает, человек хочет добиться того, что в силу анатомии просто невозможно или возможно, но не так, как он себе это представляет.

Возьмём, например, блефаропластику: есть мешки, есть лишняя кожа под нижними веками и есть "гусиные лапки". Пациент хочет убрать и мешки, и кожу, и чтобы "гусиных лапок" не было. Но, к сожалению, этого невозможно сделать с помощью блефаропластики – она способна удалить избыток кожи, параорбитальные жировые грыжи, скорректировать носослёзную борозду, молярную область подтянуть. А на "гусиные лапки" она никак не влияет, при улыбке маленькие морщинки останутся. От них помогут другие методы эстетической медицины, например инъекции диспорта. Поэтому мы стараемся работать с участием косметологов. Пластическая хирургия делает своё дело, косметология – своё. Работа в унисон позволяет добиваться прекрасных результатов. Пластические хирурги занимаются исправлением возрастных, анатомических, органических, полученных после травм дефектов, а косметологи – качеством кожи.

Если мы получим отличный результат после блефаропластики или круговой подтяжки лица, а кожей заниматься не станем, пациент не будет хорошо выглядеть.

После круговой подтяжки, например, формируется сухость кожи, её истончение – при улыбке будет множество морщин, если не делать ту же мезотерапию, не колоть диспорт и не выполнять уходовые процедуры.

– Как долго сохраняется эффект от блефаропластики? Сделал, и навсегда или на какой-то срок?

– Все зависит от образа жизни пациента: как он будет себя вести в послеоперационный период, будет ли посещать косметолога или заниматься домашним уходом для сохранения качества кожи, есть ли у него или отсутствуют вредные привычки, стрессовые факторы – очень много причин, которые влияют на результат. Одному человеку хватит на 20 лет, а второму можно и через два года повторно делать.

При выписке наш пациент получает подробнейшие рекомендации, что он должен делать, чтобы восстановиться, как себя вести в раннем и позднем послеоперационном периоде, чтобы как можно дольше сохранить желаемый результат операции.

Вся правда о липосакции

– Получается, нет волшебной таблетки, чтобы раз – и ты молодой?

– Надо подходить к проблеме со всех сторон. И объективно определять, что мы можем дать пациенту, чтобы не было завышенных ожиданий и разочарований.

Многие думают, что пришли на липосакцию с весом 130 кг, а выйти должны с 80 кг. Пациентов с ожирением, с метаболическим синдромом (комплекс нарушений обмена веществ, при котором повышен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа) не стоит брать. Сначала с ними должны поработать гастроэнтерологи, диетологи – скорректировать пищевое поведение, снизить вес, наладить обмен веществ, решить проблемы со здоровьем, а затем, после стабилизации веса, пластические хирурги делают свою работу – иссекают то, что провисло, убирают кожно-жировой фартук (абдоминопластика), "жировые ловушки" с помощью липосакции.

– "Жировые ловушки"?

– Когда пациент настроил своё пищевое поведение, снизил вес, но осталась какая-то локальная проблема – гипертрофированная жировая ткань в области живота, боков, "галифе" – мы их называем "жировыми ловушками". Вот худеет, худеет женщина, уже 50 кг весит, а всё равно есть места, с которыми никак не может справиться, – тогда мы эти локальные проблемы убираем.

– Сколько жира можно максимально убрать за одну операцию?

– В литературе вы можете увидеть разные данные. Если говорить о реальной практике, от трёх до пяти литров можно убрать без вреда для здоровья. И не потому, что нам жалко убрать побольше, а потому что мы учитываем, прежде всего, кровоточивость и возможную кровопотерю. Потому что главное кредо не только пластической хирургии, но и всей хирургии, всей медицины – не навреди. Допустимая кровопотеря – 300-500 мл, не больше. Если этого придерживаться, ничего страшного не происходит.

– А если не придерживаться, чем это чревато?

– Если откачать не пять, а десять литров? Кровопотерей литр-полтора и реанимацией, выход из которой не такой простой, ведь у пациента снижается уровень гемоглобина, даёт сбой иммунная система. Бактерии рядом находятся – это может привести к сепсису. И не только.

На практике мы делаем операцию и в процессе смотрим: 3-5 л откачали – кровопотери нет, ещё можем откачать. Решение принимается в режиме реального времени, ориентируемся на кровопотерю и по ходу решаем. Но, как правило, убираем не более пяти литров – по всем канонам это считается безопасным для пациента. И пяти литров достаточно, чтобы человек сразу увидел разницу. Если, конечно, он весит 130 кг, то она не будет заметна, а если 80-90 кг, разумеется, он увидит изменения, если ему обработать две-три зоны до того состояния, которое он хочет.

– И что же дальше?

– Он увидел эффект, у него появилась мысль, что надо идти дальше, и многие (процентов 80 таких пациентов) потом идут к диетологу, гастроэнтерологу, начинают заниматься спортом. Для них эта операция становится отправной точкой – мы дали возможность человеку выглядеть лучше, а дальше он идёт сам. И когда такое сочетание случается, это здорово.

Липофилинг – средство коррекции

– Сегодня всё популярнее становится липофилинг: действительно ли с его помощью можно накачать ягодицы, грудь, сделать "кубики пресса" на животе, или это всё из разряда мифологии?

– Липофилинг корректирует какие-то небольшие дефекты. Допустим, сделали секторальную резекцию молочной железы, осталась ямка. Без труда туда можно закачать собственную жировую ткань и выровнять структуру груди. Увеличить с помощью липофилинга молочную железу тоже можно – в какой-то определённой зоне (немного верх подкачать, немного низ). Но увеличить её на два-три размера за одну операцию не получится. Потребуется несколько этапов.

Кроме того, надо знать, что после того как вы сделали липофилинг, получили какой-то результат, пройдёт время, жировая ткань даст усадку, процентов 30-40 от первоначального объёма. Поэтому чаще всего действуем так: закачали, прижилось, через несколько месяцев повторили. Прижилось – ещё через несколько месяцев повторили. И так достигаем желаемого объёма.

"Кубики" и молочную железу в один этап не сделаешь, а в несколько – да. Но и грудь из нуля до 4-го размера увеличить путём липофилинга не получится, да и бессмысленно это делать: несколько операций, несколько наркозов – зачем? Когда можно поставить имплантаты и за одну операцию получить желаемый объём. А вот в качестве средства коррекции липофилинг – отличный способ.

Лопаются ли имплантаты в груди?

– Сегодня в интернете бурно обсуждается история Леры Кудрявцевой, имплантаты которой (по её заявлению) лопнули, и силикон годами подтекал в грудь. А также её призывы ко всем, у кого стоят имплантаты, их срочно доставать, а к тем, кто собирался их ставить, – отказаться от этой идеи или как минимум серьёзно подумать, стоит ли, ведь врачи замалчивают, что имплантаты лопаются и никакие они не пожизненные…

– Чтобы серьёзно отвечать на этот вопрос, надо посмотреть историю болезни Леры Кудрявцевой: какой имплантат ставили, какую методику имплантации применяли, и главное, клинику, когда всё это началось, как протекало? Потому что иногда пациенты могут говорить всё, что угодно, и для пиара в том числе. А СМИ способны раздуть любую "горячую" историю до безумного состояния, не приглашая к разбирательству ни экспертов, никого, кто компетентен в вопросе.

Хоть один медицинский документ показали во всей этой истории? УЗИ, анализы, заключения врачей? Есть объективные данные? Или только слова?

Сегодня все имплантаты серьёзных производителей идут с сертификатом качества и пожизненной гарантией. Конструктив имплантатов таков, что силикон остаётся внутри капсулы, даже если имплантат разрывается, подвергшись механическому давлению, повреждению – силикон вытекает в капсулу, не в грудь. Подтекание в какие-то области молочной железы при современных имплантатах нереально, но не знаю, какой имплантат ей ставили 15 лет назад.

Более того, я никогда не поверю, если человек говорит: мне сделали операцию, было всё хорошо и потом ни с того ни с сего имплантат разорвался. И особенно, что он потихоньку подтекал четыре-пять лет. Если силикон протекал, наверняка были клинические проявления, свищ должен быть, а где свищ, там и инфицирование, а где инфицирование, там температура 39 и всевозможные последствия сепсиса. Годами эта проблема не может себя никак не проявлять. А если проявляет, удивительно четыре-пять лет ходить и ничего не предпринимать. Значит, человек или чего-то недоговаривает, или просто обманывает.

– Но вообще может имплантат лопнуть?

– Может, но для этого нужна причина: автомобильная авария, падение во время катания на горных лыжах, сильный удар – травма данной области. Просто так на ровном месте не разорвётся, нужен механический фактор.

В моей практики была ситуация, когда мы пациентке меняли имплантаты. У неё после протезирования молочной железы двое или трое родов было, после грубой манипуляции при массаже молочной железы после последних родов она отметила деформацию в одной молочной железе. Когда мы меняли имплантаты, увидели, что в одной молочной железе имплантат перевернулся, а в другой случился интракапсулярный разрыв – он разорвался, но силикон оказался в пределах капсулы. Мы просто заменили имплантаты. Других случаев я не припомню.

Получить что хотел, и остаться здоровым

– Есть какой-то возрастной потолок, до которого вы берёте пациентов на операции по омоложению?

– К любому виду оперативного вмешательства, в том числе и пластике, есть противопоказания. Прежде всего, это хронические заболевания в стадии обострения, например гипертоническая болезнь, перенесённые инфаркты и инсульты. Поэтому правильнее сказать, что ограничением выступает не возраст, а состояние здоровья. Бывает, что молодым отказываем, а бывает, что берём на операцию и после 85 лет.

Я в первую очередь врач, хирург общего профиля, пластической хирургией занялась как одним из методов общей хирургии и поэтому всегда решаю вопрос с точки зрения здоровья пациента и того, как он потом будет жить.

У нас, пластических хирургов, на операционный стол ложится, в общем-то, здоровый человек – он оперируется по относительным медицинским показаниям, не потому что у него заболевание, требующее лечения или угрожающее жизни. Относительные показания – не совсем медицинские, порой субъективные. Человек с мешками под глазами может жить и прекрасно физически себя чувствовать, это не будет влиять на его здоровье, будет влиять лишь на качество его жизни. И этот здоровый человек, ложась на операционный стол, должен и встать с него здоровым, да ещё и красивым, довольным своим внешним видом.

Поэтому беря пациента на операцию, мы рассчитываем все факторы: состояние здоровья, риски операции, тщательно изучаем анализы, выбираем анестезиологическую схему, потому что главное, повторюсь, чтобы человек получил то, что хотел, да ещё и остался здоровым.

Записаться на консультацию к Ирине Шмариной можно по телефону 8 (383) 284-30-53 .

До 30 сентября в "Клинике Пасман" действуют предложения:

• блефаропластика верхних и нижних век "всё включено" за 85 000 рублей;

• абдоминопластика "всё включено" за 190 000 рублей;

• увеличение груди "всё включено" за 195 000 рублей;

• липосакция и липофилинг от 45 000 рублей (стоимость определяется после консультации, зависит от зоны и категории сложности операции).

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СПРАВКА:

Ирина Владимировна Шмарина выполняет все виды маммопластики, операций по омоложению (в том числе блефаропластику верхних и нижних век, круговую подтяжку лица), абдоминопластики (в том числе с устранением расхождения прямых мышц живота, транспозицией пупка), пластики пупочного кольца (авторские методики), липосакции (все области) и липофилинга (аутотрансплантация собственной жировой ткани), куратор и главный врач реалити-шоу "Тюнинг в Пасман "

"Клиника Пасман":

Новосибирск, ул. Карамзина, 92

тел. +7 (383) 284-30-53

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