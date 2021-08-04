В Китае рассказали, как бороться с "дельта"-штаммом коронавируса

Профессор из Китая Чжан Вэньхун заявил, что индийский штамм коронавируса "дельта" является одним из самых распространённых в мире. Об этом сообщает китайское издание yi cai.

Чжан Вэньхун отметил, что вакцина от нового штамма коронавируса не может предотвратить заражение на 100%, однако наращивание темпов вакцинации – лучший способ справиться с быстрым распространением "дельта"-штамма.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России нужно привить от ковида практически всех людей старше 60 лет.

Глава Минздрава добавил, что пожилые наиболее тяжело переносят заболевание и "слушать мракобесие, которое иногда звучит от каких-то антивакцинальных компаний, это нанести ущерб собственному здоровью".