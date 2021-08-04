Эксперт назвал способ распознать поддельные товары в интернете

Слишком большая скидка на товар, который продаётся на официальном сайте продукта дороже, является признаком подделки или попыткой мошенничества. Об этом рассказал директор по росту компании BI.ZONE Рустэм Хайретдинов в беседе с РИА Новости.

"Сначала надо ввести название бренда в поисковую строку браузера и зайти на официальный сайт производителя. Если цена продукта там отличается от того, что вы увидели на другом сайте "с акцией" – это должно вас насторожить: бесплатный сыр бывает только в мышеловке", – заявил он.

В такой ситуации покупателю стоит обратиться в компанию и сообщить о попытке продаже их товара по очень низкой цене. Крупные производители борются за свою репутацию, а потому стараются противодействовать распространению подделок.

Также остановиться стоит тогда, когда вас вынуждают срочно перевести кому-то деньги для приобретения товара по выгодной цене. В такой ситуации лучше сначала всё хорошенько обдумать.