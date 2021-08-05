Треть спортивно-делового квартала за старой "Лентой" застроят 16-этажными домами

Компания "Жилищная инициатива" планирует работать в квартале 2035, который ещё несколько лет назад был зарезервирован под парк и спортивно-деловую зону. Согласно новому (уже третьему) проекту планировки микрорайона, который инвестор вынес на общественные обсуждения, в квартале возведут три 16-этажных дома, рассчитанных на 1,5 тыс. жителей. Однако площадь зелёных и рекреационных зон не урежут: ради строительства многоэтажек инвестор снесёт несколько коммерческих объектов, но парк не тронет.

Парк и парковки

Квартал 2035 (находится за старой "Лентой", ограничен улицами 280-летия Барнаула, В.Т. Христенко, Сергея Семёнова, 65 лет Победы) начали осваивать в 2018 году. За несколько лет в микрорайоне возвели два небольших торговых центра, сейчас строят бизнес-центр с террасой и двухэтажный "офисник". Ещё в квартале, по информации карты "2ГИС", находятся шесть коммерческих объектов – это одноэтажные административные корпусы. Их, согласно проекту, компания "Жилищная инициатива" (которая построила квартал "Дружный", а теперь работает в микрорайоне "Дружный-3") снесёт.

"В настоящее время идёт поэтапная застройка квартала объектами общественного назначения, благоустройство выполнено только со стороны улиц 65 лет Победы и Сергея Семёнова. Внутриквартальная часть, ориентированная на ул. В.Т. Христенко, застроена объектами общественного назначения, которые подлежат сносу и освобождению участков по многоэтажную жилую застройку", – сказано в проекте планировки квартала.

В трёх 16-этажных домах спроектировано 970 квартир. В них, по расчётам экспертов, будут проживать 1,5 тыс. человек. Общее количество машино-мест – 557, они разместятся как на территории многоквартирных домов, так и вдоль улиц.

"Жилые дома, формирующие рядовую застройку улицы В.Т. Христенко, размещены перпендикулярно к улице с угловыми блок-секциями со стороны улицы. Конфигурация жилых зданий продиктована градостроительной ситуацией и условиями по обеспечению нормативной инсоляции квартир, придомовых территорий, раскрытием дворовой части в сторону парковой зоны. Проектом предусмотрена относительная изоляция дворовых пространств от пешеходного и транспортного транзита", – отмечено в документе.

Строительство домов не повлияет на площадь парка: в нём, как и предполагалось ранее, постоят открытый бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс, беседки, игровые площадки. В спортивно-рекреационной зоне запроектировано место для шезлонгов и лужайка для отдыха. По информации публичной кадастровой карты, участок под парком принадлежит городу. Это значит, что развитие территории начнётся только после того, как мэрия выставит землю на аукцион и найдёт арендатора.

Что известно о микрорайоне?

Впервые о планах освоения квартала 2035 заговорили в 2017 году. Тогда компания "Барнаулкапстрой", которая арендовала микрорайон у города, презентовала проект развития участка.

На площади 11 га планировали возвести семь административных зданий, спортивно-оздоровительный и развлекательные комплексы, а также тематический парк площадью 4,67 га. В рекреационной зоне предполагалось строительство нескольких бассейнов, амфитеатра для мини-концертов, обустройство рощи с вело- и пешеходными дорожками, небольшим озером.

В 2020 году, когда в квартале уже "выросли" восемь административных объектов (два торговых центра и шесть коммерческих зданий, которые теперь "приговорили" к сносу), план застройки микрорайона изменили.

Из проекта "исчезли" спортивные объекты, а количество коммерческих выросло до 12. Изменилось и наполнение парка: вместо зелёной зоны для прогулок появилась зона для отдыха с мангалами и беседками, добавились спортивные площадки, общественные туалеты и служебные помещения.

Проблема – в земле

Однако микрорайон за старой "Лентой" отнюдь не первый в Барнауле, который теряет статус спортивно-делового. Спорткомплексы, бизнес-центры, стадионы и парк ещё 10 лет назад планировали возводить в квартале 2012, который расположен напротив ТРЦ "Арена".

Из-за "угловатой" формы в генеральном плане развития Барнаула от 2010 года (документ был рассчитан до 2025 года, но утратил силу в 2019, когда приняли новый генплан) микрорайон был общественно-деловым, а не жилым.

Но из-за того, что все остальные кварталы на окраине Барнаула (практически весь огромный район, ограниченный улицами Попова, Солнечная Поляна, Сергея Семёнова и Взлётная) были распроданы, мэрия изменила назначение квартала.

Теперь в нём, согласно проекту планировки, должны построить восемь домов на 1744 квартиры, детский сад, школу. По предварительным оценкам застройщиков, квартал могут выставить на торги и отдать девелоперам до конца года.

Специалисты отмечают, что квартал 2012 остаётся единственным в городе участком, где возможно комплексное строительства. Компании рассчитывают, что через несколько лет смогут работать в гигантском микрорайоне за улицей Просторной: участок 400 га намерены внести в генплан и отдать девелоперам. По информации регионального министра строительства Ивана Гилева, возводить первые дома в квартале начнут после 2024-го.