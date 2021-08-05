Треть спортивно-делового квартала за старой "Лентой" застроят 16-этажными домами

Компания "Жилищная инициатива" планирует работать в квартале 2035, который ещё несколько лет назад был зарезервирован под парк и спортивно-деловую зону. Согласно новому (уже третьему) проекту планировки микрорайона, который инвестор вынес на общественные обсуждения, в квартале возведут три 16-этажных дома, рассчитанных на 1,5 тыс. жителей. Однако площадь зелёных и рекреационных зон не урежут: ради строительства многоэтажек инвестор снесёт несколько коммерческих объектов, но парк не тронет.
Парк и парковки
Квартал 2035 (находится за старой "Лентой", ограничен улицами 280-летия Барнаула, В.Т. Христенко, Сергея Семёнова, 65 лет Победы) начали осваивать в 2018 году. За несколько лет в микрорайоне возвели два небольших торговых центра, сейчас строят бизнес-центр с террасой и двухэтажный "офисник". Ещё в квартале, по информации карты "2ГИС", находятся шесть коммерческих объектов – это одноэтажные административные корпусы. Их, согласно проекту, компания "Жилищная инициатива" (которая построила квартал "Дружный", а теперь работает в микрорайоне "Дружный-3") снесёт.
"В настоящее время идёт поэтапная застройка квартала объектами общественного назначения, благоустройство выполнено только со стороны улиц 65 лет Победы и Сергея Семёнова. Внутриквартальная часть, ориентированная на ул. В.Т. Христенко, застроена объектами общественного назначения, которые подлежат сносу и освобождению участков по многоэтажную жилую застройку", – сказано в проекте планировки квартала.
В трёх 16-этажных домах спроектировано 970 квартир. В них, по расчётам экспертов, будут проживать 1,5 тыс. человек. Общее количество машино-мест – 557, они разместятся как на территории многоквартирных домов, так и вдоль улиц.
"Жилые дома, формирующие рядовую застройку улицы В.Т. Христенко, размещены перпендикулярно к улице с угловыми блок-секциями со стороны улицы. Конфигурация жилых зданий продиктована градостроительной ситуацией и условиями по обеспечению нормативной инсоляции квартир, придомовых территорий, раскрытием дворовой части в сторону парковой зоны. Проектом предусмотрена относительная изоляция дворовых пространств от пешеходного и транспортного транзита", – отмечено в документе.
Строительство домов не повлияет на площадь парка: в нём, как и предполагалось ранее, постоят открытый бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс, беседки, игровые площадки. В спортивно-рекреационной зоне запроектировано место для шезлонгов и лужайка для отдыха. По информации публичной кадастровой карты, участок под парком принадлежит городу. Это значит, что развитие территории начнётся только после того, как мэрия выставит землю на аукцион и найдёт арендатора.
Что известно о микрорайоне?
Впервые о планах освоения квартала 2035 заговорили в 2017 году. Тогда компания "Барнаулкапстрой", которая арендовала микрорайон у города, презентовала проект развития участка.
На площади 11 га планировали возвести семь административных зданий, спортивно-оздоровительный и развлекательные комплексы, а также тематический парк площадью 4,67 га. В рекреационной зоне предполагалось строительство нескольких бассейнов, амфитеатра для мини-концертов, обустройство рощи с вело- и пешеходными дорожками, небольшим озером.
В 2020 году, когда в квартале уже "выросли" восемь административных объектов (два торговых центра и шесть коммерческих зданий, которые теперь "приговорили" к сносу), план застройки микрорайона изменили.
Из проекта "исчезли" спортивные объекты, а количество коммерческих выросло до 12. Изменилось и наполнение парка: вместо зелёной зоны для прогулок появилась зона для отдыха с мангалами и беседками, добавились спортивные площадки, общественные туалеты и служебные помещения.
Проблема – в земле
Однако микрорайон за старой "Лентой" отнюдь не первый в Барнауле, который теряет статус спортивно-делового. Спорткомплексы, бизнес-центры, стадионы и парк ещё 10 лет назад планировали возводить в квартале 2012, который расположен напротив ТРЦ "Арена".
Из-за "угловатой" формы в генеральном плане развития Барнаула от 2010 года (документ был рассчитан до 2025 года, но утратил силу в 2019, когда приняли новый генплан) микрорайон был общественно-деловым, а не жилым.
Но из-за того, что все остальные кварталы на окраине Барнаула (практически весь огромный район, ограниченный улицами Попова, Солнечная Поляна, Сергея Семёнова и Взлётная) были распроданы, мэрия изменила назначение квартала.
Теперь в нём, согласно проекту планировки, должны построить восемь домов на 1744 квартиры, детский сад, школу. По предварительным оценкам застройщиков, квартал могут выставить на торги и отдать девелоперам до конца года.
Специалисты отмечают, что квартал 2012 остаётся единственным в городе участком, где возможно комплексное строительства. Компании рассчитывают, что через несколько лет смогут работать в гигантском микрорайоне за улицей Просторной: участок 400 га намерены внести в генплан и отдать девелоперам. По информации регионального министра строительства Ивана Гилева, возводить первые дома в квартале начнут после 2024-го.
Комментарии
А почему там всё выезды либо на Попова, либо на Энтузиастов, либо на Солнечную поляну? Первым делом надо на Павлик выезд сделать, где-то неподалёку от Ленты. Например, "65 лет Победы" продлить до соединения с Павловским трактом
Транспортный коллапс foreve .
Вот девелоперы и администрация воют по поводу нехватки свободной земли. А что у вас господа расстояния то такие между домами?! Пустыри прямо. У вас домами занято всего ничего земли. Застройка разряженная, рыхлая. А почему? А потому что 16-и этажечки. Что, не хватает тяму строить в 5-6 этажей более плотно?
5.08.2021 08:44
АБОРИГЕН
Сомневаетесь в том, что застройщики просчитали каждую копейку?
Если даже зная, что строительство пятиэтажки обходится дешевле, решают строить выше и с бОльшими затратами — значит есть какая-то неочевидная причина
снова Аборигейка за свои сарайки топит... ты бы хоть предварительно просчитал затраты на фундамент, кровлю, подвальную разводку водоснабжения и канализации, для 100 квартирного дома в 5 этажей и 100 квартника в 15-16 этажей. а то мамкин-градостроитель как обычно воздух испортил и все...
"Строительство домов не повлияет на площадь парка: в нём, как и предполагалось ранее, постоят открытый бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс, беседки, игровые площадки"
Точно так же как все обещанное построили возле Волны.
5.08.2021 08:57
Виктор
В этом то вся и ошибка. Кто и какие копейки считает. Причины тут две, жадность и безграмотность.
5.08.2021 08:57
- гость -
А ты хоть предварительно посчитал, в какую копейку потом городу будет выходить эксплуатация таких микрорайонов и содержание инфраструктуры в них. Дело самим строительством не ограничивается, сарайка ты мамкина.
Пока школы и детсады не построят, вобще квартиры покупать не надо, а то коллапс будет не только транспортный, но и школьный, и детсадовский. Обещают то они всё красиво, да 🤨
5.08.2021 09:07
Ируся
Есть люди, которые покупают квартиры в районах, где всего этого нет, а потом "Где же это?! Нам ведь обещали! Мы вам так верили, так верили!.. Дайте!"
Значит небольшого озерца с карасиками там так и не будет?
5.08.2021 09:15
- гость -
А голубые прямоугольники и многоугольники на схемах — это не озёра?
🤨 -это лицо с поднятой бровью
Бассейны без карасей.
Малейшие перебои с электричеством зимой в морозы моментально сделают эти человейники нежилыми.
Об этом вообще кто-нибудь думает?
И потом, откуда возьмётся население в городе, где вообще убито всё производство?
5.08.2021 09:42
- гость -
Ну, если в регионе начнутся перебои с электричеством зимой, то и в полностью автономном частном доме в этом же регионе жизнь малиной не будет. Уехать всё равно придется, рано или поздно.
Экономика производством не заканчивается. Барнаул уже давно перестал был промышленным центром и перешел к смешанному типу экономики. Советское производство в виде заводов-гигантов да, убито, но вместо них есть более мелкие производства.
Советское производство в виде заводов-гигантов да, убито, но вместо них есть более мелкие производства.
-------
Советский тип хозяйства был основан на автономном выживании страны и на её технологической независимости, что обеспечивало существование и даже процветание самой холодной и огромной страны в мире, несмотря на её капиталистическую неконкурентность и нерентабельность.
Сейчас страна полностью технологически зависима от Китая и не способна вообще прозводить ничего того, что можно продавать на международном рынке кроме сырья, которое уже на грани исчерпания.
5.08.2021 09:55
- гость -
...что обеспечивало ей постоянно отставание в экономическом, промышленном и научном развитии. Нищающее население и запредельно низкий уровень бытового комфорта.
Сейчас страна является тем, что из неё сделали комсомольцы-воры.
что обеспечивало ей постоянно отставание в экономическом, промышленном и научном развитии.
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В СССР выпуск товаров народного потребления сознательно и методично тормозился тотальным, абсолютно абсурдным режимом секретности.
И наука, и технологии были на мировом уровне. Новое всё тут же тупо засекречивалось и могло применяться только в военном производстве.
Чего нет сейчас и уже понятно, что никогда уже не будет.
Что касается бытового комфорта, то вся европа мечтать не могла о центральном отоплении, горячем водоснабжении и даже о квартирах класса "хрущёвка". И такова ситуация там до сих пор!
Ездил, видел, знаю!
Вернитесь к теме статьи, Демагоги!
А по теме всё давно понятно.
В стране в широчайших масштабах осуществляется афера строительной мафии, состоящей в сговоре с продажным чиновничеством и столь же продажным банковским менеджментом.
В итоге вся страна методично застраивается высотками, мало приспособленнными к нашему холодному климату, жизнь в которых полностью завсит от электропитания этих домов.
В той же европе строятся жилые дома высотой не выше 6 этажей, а построенные ранее высотки превратились в гетто декласированных элементов и сносятся при первой же возможности.
Отдам квартиру подрастающему сыну на Шумакова, рядом с садиками и школами( пусть туда внуков водит), а сами с мужем уедем в новый район, где нам не нужны будут сады и школы, зато будет парк и мангалы!
5.08.2021 10:53
гость 22
А поликлиника?
5.08.2021 11:04
Виктор
а зачем пенсам поликлиники?
5.08.2021 10:25
- гость -
Никакого мирового уровня в совке по технологиям и быть не могло по причине постоянного нахождения под санкциями и изоляции от этого самого мира.
Назвать систему центрального отопления чем-то передовым и современным, можно только по полному не пониманию вопроса. На Западе нет системы центрального отопления, потому что это дорого и не эффективно, потому что это ведет к монополии и к высоким ценам, не качественному обслуживанию и постоянно перерытым улица в летний период. Это не значит что они там холодной водой моются. Они не могли мечтать о том, чего им и даром не надо.
5.08.2021 11:04
Ну не жили в здоровье, не надо и начинать.
Ну допустим сейчас все высотки делают с утеплителем.
На Западе нет системы центрального отопления, потому что это дорого и не эффективно
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Мне приходилось жить в европе и зимовать в квартире с газовым автономным отоплением и в квартире с центральным отоплением и горячим водоснабжением в восточном Берлине (он этим особо ценится среди берлинцев).
Комфорт вообще несравним! Осообенно при приёме душа. Чистота воздуха в квартире - тоже. А там до сих пор массово топят печи брикетами!
Живут все ради экономии в холодных квартирах, ходят и спят в свитерах и тёплых носках.
В Англии отопление от электричества по предоплаченным карточкам. Всё удовосльствие настолько дорого, что живут всю зиму в холоде и сырости.
Никакого мирового уровня в совке по технологиям и быть не могло по причине постоянного нахождения под санкциями и изоляции от этого самого мира.
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В СССР можно было получить бесплатно по системе ГПНТБ и ВИНИТИ любые научные и технические статьи из западных журналов. А при наличии допуска, который оформлялся с третьего курса, в первых отделах ВУЗов были доступны секретные материалы, видимо добытые разведкой.
Сам этим пользовался в АГУ.
Ну допустим сейчас все высотки делают с утеплителем.
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Ну да, который горит, а в жару летом наполняет квартиры ядовитейшим фенолом и прочими своими химическими испарениями.
Опять же ещё неизвестно, как поведут себя внешние стены в один кирпич или силикатный блок при землетрясении.
5.08.2021 11:04
Виктор
А поликлиника?
Там кто то про пенсов выражался...мне до пенсии, благодаря нашему карлику еще пахать и пахать, а что касается поликлиники, то и сейчас, при слове 14-я поликлиника, тошнота к глотке подступает... стараемся не болеть или пользоваться частными клиниками.. Будьте все здоровы!
5.08.2021 11:34
- гость -
Сейчас ещё многие, только заселившись, кидаются устанавливать кондиционеры. Бывает идёшь, вчера был ровный дом. А сегодня уже на 16 этаже кто-то как будто бородавку приклеил. Потом остальные подтягиваются.
И я всегда думаю — как они при установке проходят облицовку из керамогранита и утеплитель? Разве можно просверлить дырку для кронштейна, шланга и кабеля, не нарушив структуру "обшивки"?
Дома, где сразу сделаны дырки на случай установки кондиционеров, и есть специальные коробА для их размещения (выглядит как блок из планок под цвет стены, одинаковый для каждой квартиры), существуют. Но в Барнауле ни разу не видел
В жару утеплитель наполняет квартиру фенолом и другими ядовитыми испарениями...
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А подходящего ещё не изобрели? )
5.08.2021 12:13
В новой пристани делали что-то вроде короба. Сообразили ли колхозники ими воспользоваться не известно, думаю вряд ли.
Пробка подарок из Африки и Жилищной Инициативы.
5.08.2021 12:13
Виктор
5.08.2021 11:34
- гость -
В новой высоте есть такие. Но народ все равно поналепил кондюки как попало
5.08.2021 13:01
- гость -
Тонкий каламбур
5.08.2021 14:00
- гость -
Надо сходить посмотреть, что там получилось