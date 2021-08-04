Автомобилистов предупредили о применении ГИБДД "скрытого" патрулирования

Сотрудники ГИБДД стали чаще бороться с нарушителями на дорогах при помощи "скрытого" патрулирования, сообщает портал Autonews со ссылкой на источники.

Для этого инспекторы используют машины без опознавательных знаков. При этом отмечается, что сотрудники остаются в служебной форме.

Если инспекторы видят нарушение правил дорожного движения, то соответствующую информацию они передают дежурящим в округе патрулям, но останавливают автомобили только в крайнем случае – к примеру, при риске опасной аварии.

Вместе с тем подчёркивается, что преимущество подобного метода заключается в том, что "скрытый" патруль имеет возможность близко подъехать к машине и, "не выдав себя", зафиксировать нарушения, такие как непристёгнутый ремень, использование телефона во время движения, непропуск пешехода на нерегулируемой зебре.