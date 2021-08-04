Рецидивиста из Камня-на-Оби осудят за ограбление и оскорбление полицейского

46-летнего рецидивиста из Камня-на-Оби осудят по обвинению в разбое и оскорблении полицейского. Мужчина с молотком проник в дом местных жителей и похитил имущество на сумму более 100 тысяч рублей.

"Вечером 1 января 2021 года в городе Камне-на-Оби обвиняемый, взяв с собой молоток, незаконно проник в дом местных жителей с целью хищения имущества. Нанеся несколько ударов по голове и спине находившегося в жилище мужчины, он стал требовать деньги и ценности от хозяйки дома, угрожая применить насилие. Отдав золотые украшения и телефон на общую сумму более 100 тысяч рублей, женщине удалось убежать. Через некоторое время рецидивист был задержан сотрудниками правоохранительных органов", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Кроме того, в марте, во время следственных действий по уголовному делу, мужчина публично оскорбил следователя.

Подозреваемый свою вину признал. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. Следствие передало уголовное дело в суд.