Волейболистки сборной России уступили команде Бразилии на Олимпиаде в Токио

Волейболистки сборной России уступили команде Бразилии в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио. Матч завершился поражением россиянок со счётом 1:3 (25:23, 21:25, 19:25, 22:25).

Напомним, сейчас российская сборная под флагом ОКР занимает пятое место в общем медальном зачёте. Пока спортсменам удалось завоевать 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых медалей. Лидерство удерживает Китай (32/22/16), второе место у США (25/30/22), на третьем – Япония (20/7/12).

Последними золотую медаль взяли Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко в синхронном плавании в дуэтах на Олимпийских играх в Токио.

В технической программе россиянки набрали 97,1079 балла, а в произвольной – 98,8. Общая сумма составила 195,9079 балла.