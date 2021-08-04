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Такой день. Утонувший автомобиль с двумя трупами и уход главы СКР Алтайского края

, ИА "Амител"
О главных событиях региона за 4 августа
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Руководитель Следственного управления СК России по Алтайскому краю Андрей Хвостов оставил должность. Причина – выход на пенсию.

Исполнять обязанности главы Следственного управления СКР по Алтайскому краю временно будет полковник Игорь Колесниченко, 30 июля назначенный на должность первого заместителя руководителя СУ СКР по региону.

Тела двух человек вытащили из затонувшего автомобиля в русле реки Алей в Рубцовском районе Алтайского края. Как установили следователи, 2 августа этого года погибший водитель транспортного средства отдыхал со своей знакомой на берегу реки. Когда они собрались уезжать, автомобиль, стоящий в положении режима движения, покатился в реку. Предварительной причиной смерти погибших является утопление.

Подписчики паблика Unusual Crimes Barnaul сообщили об изнасиловании женщины на улице 50 лет СССР. Инцидент произошёл 2 августа. По информации горожан, неизвестный подъехал к 33-летней потерпевшей на велосипеде. Угрожая ножом, он изнасиловал её и скрылся с места происшествия.

Неизвестный расстрелял окна квартиры 13-го этажа в доме на улице 65 лет Победы, 10 (ЖК "Крылья 2") в Барнауле. Пробитые стеклопакеты утром обнаружили строители.

Председатель Алтайского краевого отделения Союза геральдистов России, кандидат исторических наук Сергей Неверов показал несколько эскизов нового герба Барнаула.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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