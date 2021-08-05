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В Ухане вновь зафиксировали вспышку коронавируса

, ИА "Амител"
Один из районов города заблокировали
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В китайском городе Ухане, с которого началось распространения коронавируса, вновь зарегистрировали вспышку заболеваемости. Об этом сообщает Global Times.

Местные власти готовятся провести массовое тестирование. Администрация города приняла решение заблокировать район, где зафиксирована заболеваемость. Закрываются учебные заведения, а медицинские учреждения проводят массовую вакцинацию студентов и преподавателей. Закрыты некоторые станции метро, а пассажиры снова обязаны носить маски и измерять температуру.

Жители города, наученные первой вспышкой, стараются оставаться дома и закупать продукты впрок. Люди опасаются того, что распространение болезни может стать неконтролируемым. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

5.08.2021 11:33
Гость

На сайте ВОЗ список модификаций этого вируса с наименованиями опубликован. Там по две три модификации в год, до 2030 года все расписано.

5.08.2021 11:37
- гость -

Проще каждой стране в Китай по бомбе бросить и загнать всех чайников за "Великую китайскую стену"
Чем ждать когда они изобретут очередную заразу (птичий, свинячий гриппы, атепичная пневмония, коаид19 ...)

5.08.2021 12:15
гость

Администрация города приняла решение заблокировать район

Геноцид какой то

5.08.2021 12:17
гость

проводят массовую вакцинацию студентов и преподавателей

чтобы было меньше студентов и преподавателей

5.08.2021 12:33
krash

а че комменты трут? повторюсь, взровать. меньше жертв будет. Заколебали они там жрать что попало.

5.08.2021 12:40
- гость -

Пиндосам всё неймётся.Когда-то их Бог накажет.

5.08.2021 13:03
- гость -

12:15 геноцид это когда по признаку национальности отбраковка (по генам).
Здесь мероприятия привязаны географически со 100% охватом всего населения

5.08.2021 13:05
- гость -

При чем тут китайцы, если ученые сша модифицировали коронавирус, доигрались до закрытия одной из биологических лабораторий в сентябре 2019 со пспышкой пневмонии среди бывших ее сотрудников.
Китай просто выбран сакральной жертвой, мочат встающего с колен конкурента.

5.08.2021 13:06
- гость -

зарегистрировали вспышку заболеваемости.

потом всех обследовали, 1 выявили.

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