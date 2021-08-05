В Ухане вновь зафиксировали вспышку коронавируса

В китайском городе Ухане, с которого началось распространения коронавируса, вновь зарегистрировали вспышку заболеваемости. Об этом сообщает Global Times.

Местные власти готовятся провести массовое тестирование. Администрация города приняла решение заблокировать район, где зафиксирована заболеваемость. Закрываются учебные заведения, а медицинские учреждения проводят массовую вакцинацию студентов и преподавателей. Закрыты некоторые станции метро, а пассажиры снова обязаны носить маски и измерять температуру.

Жители города, наученные первой вспышкой, стараются оставаться дома и закупать продукты впрок. Люди опасаются того, что распространение болезни может стать неконтролируемым.