В Ухане вновь зафиксировали вспышку коронавируса

В китайском городе Ухане, с которого началось распространения коронавируса, вновь зарегистрировали вспышку заболеваемости. Об этом сообщает Global Times.
Местные власти готовятся провести массовое тестирование. Администрация города приняла решение заблокировать район, где зафиксирована заболеваемость. Закрываются учебные заведения, а медицинские учреждения проводят массовую вакцинацию студентов и преподавателей. Закрыты некоторые станции метро, а пассажиры снова обязаны носить маски и измерять температуру.
Жители города, наученные первой вспышкой, стараются оставаться дома и закупать продукты впрок. Люди опасаются того, что распространение болезни может стать неконтролируемым.
Комментарии
На сайте ВОЗ список модификаций этого вируса с наименованиями опубликован. Там по две три модификации в год, до 2030 года все расписано.
Проще каждой стране в Китай по бомбе бросить и загнать всех чайников за "Великую китайскую стену"
Чем ждать когда они изобретут очередную заразу (птичий, свинячий гриппы, атепичная пневмония, коаид19 ...)
Администрация города приняла решение заблокировать район
Геноцид какой то
проводят массовую вакцинацию студентов и преподавателей
чтобы было меньше студентов и преподавателей
а че комменты трут? повторюсь, взровать. меньше жертв будет. Заколебали они там жрать что попало.
Пиндосам всё неймётся.Когда-то их Бог накажет.
12:15 геноцид это когда по признаку национальности отбраковка (по генам).
Здесь мероприятия привязаны географически со 100% охватом всего населения
При чем тут китайцы, если ученые сша модифицировали коронавирус, доигрались до закрытия одной из биологических лабораторий в сентябре 2019 со пспышкой пневмонии среди бывших ее сотрудников.
Китай просто выбран сакральной жертвой, мочат встающего с колен конкурента.
зарегистрировали вспышку заболеваемости.
потом всех обследовали, 1 выявили.