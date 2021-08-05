Более 500 осуждённых к смертной казни отбывают наказание в российских тюрьмах

В колониях особого режима для осуждённых к пожизненному сроку содержится 538 заключённых, приговорённых к смертной казни. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН).

Также в тюрьмах находятся 11 заключённых, чей приговор был заменён на срок лишения свободы до 25 лет после введения моратория на смертную казнь.

"Практически все эти лица совершили преступления против жизни и здоровья граждан из хулиганских или корыстных побуждений", – сказано в сообщении.

Во ФСИН отметили, что некоторые из этих опасных преступников могут выйти на свободу в ближайшее время.