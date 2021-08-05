Замминистра науки и высшего образования РФ приехала в Алтайский край

Замминистра науки и высшего образования России Елена Дружинина приехала в Алтайский край 4 августа, сообщают "Вести Алтай".
Дружинина встретилась с молодёжью в коворкинг-центре АлтГТУ и выслушала её пожелания. Учащиеся предложили продлить льготный проездной для студентов в транспорте и не в учебные дни, а также попросили обратить внимание на слишком теоретические дипломные работы и подняли вопрос о необходимости практики как в учёбе, так и в научно-исследовательских работах.
В рамках поездки Елена Дружинина также изучит опыт трудоустройства выпускников, вопросы инвестирования в проекты бизнес-инкубатора и поддержку участия студентов во всероссийских и международных бизнес-акселераторах. Отмечается, что рабочий визит чиновницы продлится два дня.
Комментарии
Красивая
Подозрительно молодая и красивая для зам.министра.
Не бывает умных и красивых
Чья О ???
Трансгендер, это очевидно.
Была Мисс ТюмГУ 2013))
Не просто карьерный рост, а взлёт.��
Возможно с оленеводом прицепом в Москву прикатила.