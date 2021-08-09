Важен каждый ингредиент: как Papa John's стали одной из самых популярных пиццерий в России

Делать пиццу лучше благодаря отборным ингредиентам – вот основная цель пиццерии Papa John's. Поэтому здесь отслеживают качество на каждом этапе производства: от изготовления теста до выпечки готового продукта. Только так можно добиться безупречного вкуса настоящей американской пиццы – с сочными колбасками пепперони, насыщенным томатным соусом и тающей во рту моцарелллой.

Точная рецептура пиццы и технологии приготовления позволяют достичь стабильного качества готового продукта, а отборные компоненты – ароматное мясо, свежие овощи, халапеньо и пряные травы – завершить идеальный вкусовой ансамбль блюда.

Тесто, соус, сыр

Три ключевых составляющих, "три кита" любой пиццы – это тесто, соус и сыр. Каждый уважающий себя пиццамейкер уделяет им особое внимание.

Так, тесто – это основа не только пиццы, но и всей философии Papa John's. Оригинальное тесто производят в центрах контроля качества, никогда не замораживают и доставляют в рестораны свежим. Каждая пицца в ресторане или для доставки готовится индивидуально и подаётся прямо из печи.

Отличительная черта рецепта Papa John's – уникальная смесь семи простых ингредиентов: небелёной и богатой белками муки, очищенной воды, сахара, соевого масла, соли, дрожжей и оливкового масла первого отжима.

Соус связывает тесто и начинку, объединяет и раскрывает вкус всего блюда. В основе рецепта фирменного соуса "Папы Джона" – сочетание помидоров, оливкового и подсолнечного масла, соли, сахара и запатентованной смеси специй. Помидоры выращивают на фермах в плодородной долине в Калифорнии.

Также в пиццерии есть специальный рецепт чесночного соуса – смесь масла и специй, которые прекрасно дополнит вашу любимую пиццу и хлебные ломтики.

Если вы любите сыр, то точно оцените и фирменную моцареллу от Papa John's – настоящую, изготовленную из обезжиренного молока, тянущуюся, как в рекламе.

Именно благодаря стабильности соуса, сыра и теста покупатель в Papa John's всегда получает пиццу с узнаваемым вкусом – неважно, зашёл он перекусить в Америке или в России.

Свежие и натуральные

В Papa John's используют колбасные и мясные ингредиенты в пицце. Так, колбасы пепперони изготовлены из свежей говядины, свинины, без наполнителей и смешиваются со специями для отличного вкуса.

Пикантные вкусовые нотки добавляют маслины, оливки и острые пепперончини. Так, оливки и маслины для пиццы выращивают в средиземноморских рощах, где круглогодично созревают плоды высшего качества. А целые перчики пепперончини выращивают и поставляют из Средиземноморья – родины лучших ингредиентов мира.

Пиццерия Papa John's

Адреса в Барнауле: ул. Малахова, 79;

Красноармейский проспект, 104а

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