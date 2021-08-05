Мотоциклист погиб при столкновении с легковушкой на Чуйском тракте

Мотоциклист погиб при столкновении с легковым автомобилем в Горном Алтае. Авария случилась 4 августа в 00:58 в Кош-Агачском районе на 879-м километре Чуйского тракта, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Предварительно установлено, что 25-летний житель села Ортолык при движении на мотоцикле Racer выскочил на "встречку" и столкнулся с Toyota Corolla, за рулём которой был 23-летний житель села Тобелер.

В результате мотоциклист от полученных травм скончался до прибытия скорой помощи. Отмечается, что водитель автомобиля был трезв.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.