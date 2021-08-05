Барнаульцы могут подать заявление на включение в программу догазификации

Жители Барнаула могут подать заявление на включение своего дома в план догазификации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Догазификация – это подведение газа до границ негазифицированных домовладений в газифицированных населённых пунктах (то есть в тех, где уже проложены газораспределительные сети) без привлечения средств потребителей.

Подать заявление можно в клиентском центре ООО "Газпром газораспределение Барнаул" по адресу: пр. Социалистический, 24, а также через портал единого оператора газификации Российской Федерации. К заявлению необходимо приложить:

– копию паспорта гражданина РФ (главная страница, страница прописки);

– копию документа, подтверждающего право собственности, или иное законное основание на домовладение и земельный участок, на котором расположен (будет располагаться) жилой дом заявителя;

– ситуационный план.

Отправить документы, необходимые для подачи заявления, также можно по электронной почте: office@altaigazprom.ru.