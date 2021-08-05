Продовольственно-лекарственные корзины для малоимущих могут ввести в России

Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов собираются внести в Госдуму предложение о введении в России лекарственно-продовольственных сертификатов в России. Об этом сообщает ТАСС.

"Предложим Госдуме рассмотреть законопроект ЛДПР о продовольственно-лекарственном сертификате. Проблема недостатка средств в семейных бюджетах на продукты и товары первой необходимости и лекарственные средства возникла не вчера, да и завтра не исчезнет – лукавые цифры Росстата на фоне пандемии никого не обманут", – сказано в сообщении.

В опубликованном проекте указано, что продовольственно-лекарственный сертификат – это именной документ, предоставляемый малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Отмечается, что размер сертификата составит 30% от МРОТ.