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Продовольственно-лекарственные корзины для малоимущих могут ввести в России

, ИА "Амител"
Размер сертификата составит 30% от МРОТ
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов собираются внести в Госдуму предложение о введении в России лекарственно-продовольственных сертификатов в России. Об этом сообщает ТАСС.

"Предложим Госдуме рассмотреть законопроект ЛДПР о продовольственно-лекарственном сертификате. Проблема недостатка средств в семейных бюджетах на продукты и товары первой необходимости и лекарственные средства возникла не вчера, да и завтра не исчезнет – лукавые цифры Росстата на фоне пандемии никого не обманут", – сказано в сообщении.

В опубликованном проекте указано, что продовольственно-лекарственный сертификат – это именной документ, предоставляемый малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Отмечается, что размер сертификата составит 30% от МРОТ. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

5.08.2021 15:40
Гость

Опять для тех, кто не работал и не собирается... За чей счёт?

5.08.2021 15:44
- гость -

да за твой конечно. чего так переживаешь? персонально с тебя будет сниматься целевой сбор в размере 10 тысяч рублей.

5.08.2021 15:51
гость

Опять для тех, кто не работал и не собирается

Еще для тех кто не может работать в силу возраста или здоровья. Соглашусь, что здоровых и бухающих надо отсекать

5.08.2021 15:54
гость

Предложение справедливоросов о базовом доходе в 10 тысяч рублей несравнимо интересней. Особенно если его не платить тем, у кого доход больше, например, 200 тысяч в месяц. Им и так неплохо

5.08.2021 16:09
сан саныч

Очередная предвыборная мышиная возня. Все эти обещания забудутся на следующий день после выборов.

5.08.2021 16:29
Человек

сан саныч +100

5.08.2021 16:36
- гость -

5.08.2021 15:40
Гость
Опять для тех, кто не работал и не собирается... За чей счёт?

Обратите внимание - корзина продовольственно-лекарственная. Сьел ее и за лекарствами))

5.08.2021 16:37
Гость

15:51, в силу возраста и здоровья - это 80 лет, они сюда не подпадают, у них пенсия 20тыс. Обычные пенсы тоже не получат - пенсия 12 - 13. А вот именно, кто не заработал пенсию им платят социалку 8- 9тыс. Вот им опять повезёт. Отсюда вывод - нафига надрываться?

5.08.2021 17:23
гость

5.08.2021 16:37
Гость

Пенсия 12 тысяч это за квартиру и на лекарства, покушать и одеться уже не факт. А у многих 10 тысяч. А кроме пенсов, есть инвалиды с пособием по инвалидности ниже плинтуса. Есть еще инвалиды рабочей группы, им реально непросто найти работу даже на 12 тысяч. А есть инвалиды, например, ДЦП, которым не дают никакой группы инвалидности, а работу найти трудно. Есть матери одиночки или матери с ребенком, а у мужей зарплата 20-25 тысяч. Есть еще студенты очники со стипендией, если не ошибаюсь, 2-3 тысячи. Они не виноваты, они не бухают.

5.08.2021 17:38
Гость

Не надо, мои соседи мать с сыном инвалиды - пенсия на двоих 50тыс., и др.сосед по даче тоже инвалид(по дурости) пенсия 16тыс., так вот он пробухивает. А студентам, у кого нет денег, надо учиться заочно или на вечернем и работать - именно так и учились при сов. власти.

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