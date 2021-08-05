Продовольственно-лекарственные корзины для малоимущих могут ввести в России

Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов собираются внести в Госдуму предложение о введении в России лекарственно-продовольственных сертификатов в России. Об этом сообщает ТАСС.
"Предложим Госдуме рассмотреть законопроект ЛДПР о продовольственно-лекарственном сертификате. Проблема недостатка средств в семейных бюджетах на продукты и товары первой необходимости и лекарственные средства возникла не вчера, да и завтра не исчезнет – лукавые цифры Росстата на фоне пандемии никого не обманут", – сказано в сообщении.
В опубликованном проекте указано, что продовольственно-лекарственный сертификат – это именной документ, предоставляемый малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Отмечается, что размер сертификата составит 30% от МРОТ.
Комментарии
Опять для тех, кто не работал и не собирается... За чей счёт?
да за твой конечно. чего так переживаешь? персонально с тебя будет сниматься целевой сбор в размере 10 тысяч рублей.
Опять для тех, кто не работал и не собирается
Еще для тех кто не может работать в силу возраста или здоровья. Соглашусь, что здоровых и бухающих надо отсекать
Предложение справедливоросов о базовом доходе в 10 тысяч рублей несравнимо интересней. Особенно если его не платить тем, у кого доход больше, например, 200 тысяч в месяц. Им и так неплохо
Очередная предвыборная мышиная возня. Все эти обещания забудутся на следующий день после выборов.
сан саныч +100
5.08.2021 15:40
Гость
Опять для тех, кто не работал и не собирается... За чей счёт?
Обратите внимание - корзина продовольственно-лекарственная. Сьел ее и за лекарствами))
15:51, в силу возраста и здоровья - это 80 лет, они сюда не подпадают, у них пенсия 20тыс. Обычные пенсы тоже не получат - пенсия 12 - 13. А вот именно, кто не заработал пенсию им платят социалку 8- 9тыс. Вот им опять повезёт. Отсюда вывод - нафига надрываться?
5.08.2021 16:37
Гость
Пенсия 12 тысяч это за квартиру и на лекарства, покушать и одеться уже не факт. А у многих 10 тысяч. А кроме пенсов, есть инвалиды с пособием по инвалидности ниже плинтуса. Есть еще инвалиды рабочей группы, им реально непросто найти работу даже на 12 тысяч. А есть инвалиды, например, ДЦП, которым не дают никакой группы инвалидности, а работу найти трудно. Есть матери одиночки или матери с ребенком, а у мужей зарплата 20-25 тысяч. Есть еще студенты очники со стипендией, если не ошибаюсь, 2-3 тысячи. Они не виноваты, они не бухают.
Не надо, мои соседи мать с сыном инвалиды - пенсия на двоих 50тыс., и др.сосед по даче тоже инвалид(по дурости) пенсия 16тыс., так вот он пробухивает. А студентам, у кого нет денег, надо учиться заочно или на вечернем и работать - именно так и учились при сов. власти.