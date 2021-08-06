Эксперты РЦК провели стартовую диагностику в компании "Витамин Продукт"

Эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) провели установочную встречу и диагностику на ООО "Витамин Продукт". Цель мероприятия – определенить степень готовности предприятия к реализации нацпроекта "Производительность труда". Участвовали руководство предприятия и рабочая группа совместно с руководителем проекта.

В рамках диагностики руководители предприятия познакомились с экспертами РЦК, посетили производство и подтвердили выбор пилотного потока. Также они определили порядок взаимодействия между предприятием и РЦК, обозначили состав рабочей группы, провели интервью на понимание целей проекта и собственной роли в реализации мероприятий программы.

Диагностика на предмет готовности предприятия к реализации программы является одним из ключевых мероприятий этапа подготовки. На этом этапе запланированы такие задачи, как:

размещение информационных материалов о старте проекта на предприятии;

согласование между руководителями высшего уровня периодичности и графика выходов на производство;

разработка плана по коммуникации и мотивации;

создание на предприятии базы "Было";

подготовка стартового совещания;

регистрация сотрудников на сайте производительность.рф для дистанционного обучения на курсах и использования деловой литературы онлайн-библиотеки.

Результатом встречи стало подписание протокола диагностики по основным мероприятиям, направленным на создание правильной информационной среды. Они будут повышать интерес к переменам и снизят страх неопределённости от изменений.

Добавим, что ООО "Витамин Продукт" (ТМ AVEO) основано в 2001 году как производственное предприятие, специализирующееся на разработке и выпуске пищевых продуктов и биологически активных добавок. В его ассортименте более 300 наименований пищевых продуктов и биологически активных добавок для здоровья человека. Участником нацпроекта компания стала 4 декабря 2020 года. Всего в нацпроекте участвует 61 предприятие региона.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.