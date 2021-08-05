В Хакасии отсидевший убийца зарезал семью из пяти человек

В Хакасии мужчина, который отсидел 18 лет за убийство, вышел из тюрьмы и зарезал семью из пяти человек. Об этом сообщает Mash Siberia.
Преступник в 2004 году убил двух женщин. Одну из них он зарезал, а вторую сжёг в бане. В 2021 году он вернулся в родное село, но местная полиция не знала о том, что он вышел из тюрьмы.
Днём преступник ворвался в дом и убил пятерых человек. Младшей девочке было девять лет.
При задержании вёл себя неадекватно и ничего не мог объяснить. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Ранее сообщалось, что жителя Новочихинского района подозревают в убийстве знакомого. По данным следствия, в ходе распития алкоголя между мужчинами произошёл конфликт и один ударил другого монтировкой.
Комментарии
зачем задерживали?
Перевоспитывать будут.
В селе Джирим в Хакасии убита семья из пяти человек: муж, жена, их 20-летний сын, 7-летняя внучка и брат мужа. У всех обнаружены колото-резаные раны. Подозреваемый – местный житель, ранее отсидевший 18 лет за убийство двух женщин из того же села, рассказал редакции Сибирь.Реалии глава Ширинского района Сергей Зайцев.
Следственный комитет завёл уголовное дело об убийствах двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии (ст. 105 УК РФ).
По словам Зайцева, 18 лет назад подозреваемый Фёдор Панов убил мать и дочь. Одну женщину он зарезал, вторую сжег в бане. Панов освободился в 2021 году и вернулся обратно в село. По имеющейся информации, после своего первого преступления на учете он не состоял.
"Конечно, он знал обе семьи – село маленькое, но был ли какой-то личный конфликт – мне неизвестно. Предполагается, что на алкогольной почве, был очень пьян. Его задержали местные, три парня (потому что райцентр в 50 километрах, полиция долго ехала после вызова), им пришлось его сбить на машине, а после скрутить. Он еще им угрожал, мол, ответите", – сообщил Зайцев.
Теперь, пишет ИА "Хакасия", задержавшие подозреваемого в убийстве опасаются, что их привлекут к ответственности, хотя видимых травм Панов не получил.
ну вот и зачем на это тело тратить деньги на содержание? щас ему пожизненное дадут и кормить его минимум 20-30 лет... переломать конечности открытыми переломами и в тайгу унести и бросить.