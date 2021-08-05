В Хакасии отсидевший убийца зарезал семью из пяти человек

В Хакасии мужчина, который отсидел 18 лет за убийство, вышел из тюрьмы и зарезал семью из пяти человек. Об этом сообщает Mash Siberia.

Преступник в 2004 году убил двух женщин. Одну из них он зарезал, а вторую сжёг в бане. В 2021 году он вернулся в родное село, но местная полиция не знала о том, что он вышел из тюрьмы.

Днём преступник ворвался в дом и убил пятерых человек. Младшей девочке было девять лет.

При задержании вёл себя неадекватно и ничего не мог объяснить. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что жителя Новочихинского района подозревают в убийстве знакомого. По данным следствия, в ходе распития алкоголя между мужчинами произошёл конфликт и один ударил другого монтировкой.