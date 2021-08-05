Зеленский призвал жителей Донбасса, считающих себя русскими, ехать в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский считает ошибкой оставаться в Донбассе тем, кто считает себя русскими. Таким людям он рекомендует ехать в Россию, пишет ТАСС.

"Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированной, и ты считаешь, что "наше дело правое, нам в Россию, мы русские", – это большая ошибка оставаться жить в Донбассе, он никогда не будет русской территорий. Никогда. Неважно, сколько она оккупирована, это как стена, которая была в Германии", – сказал Зеленский.

Он также обратился к украинцам, живущим в Донбассе, и заверил их, что регион вернётся в состав Украины.

Ранее Зеленский заявил, что возвращение Крыма – это вопрос времени. По его словам, полуостров "никогда не будет русской территорией".