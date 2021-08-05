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ПФР – ликвидировать, реформу – отменить: как эсеры видят будущее пенсионеров

, ИА "Амител"
Партийцы уверены, что пенсионную систему нужно реформировать
Фото: pflnr.su

Фото: pflnr.su

5 августа состоялась всероссийская пресс-конференция партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) по вопросу отмены пенсионной реформы. Партийцы уверены, что проведённые в 2018 году изменения не принесли никакой выгоды государству, одновременно с этим нанеся значительный ущерб гражданам. В этой связи СРЗП предлагает глобально пересмотреть итоги реформы и скорректировать её на более справедливых основаниях. Так, среди основных требований справороссы называют возврат к "старому" возрасту, когда люди могли выходить на пенсию. Напомним, для мужчин до 2019 года он составлял 60 лет, а для женщин – 55 лет.

Как рассказала amic.ru депутат Алтайского Заксобрания Людмила Суслова, на этом требования эсеров не исчерпываются: "Мы, в отличие от ряда наших политических оппонентов, идём дальше и предлагаем ряд последовательных шагов. Скажу больше – все предложения партии уже есть в Госдуме, они готовы. Осталось только рассмотреть и принять эти законопроекты и поправки в действующие нормативные акты". Так, по словам Сусловой, одно из главных требований партии – ликвидация Пенсионного фонда РФ и выплата денег пенсионерам напрямую из бюджета.

"Предлагаем также передавать страховую часть пенсии по наследству ближайшим родственникам, а не оставлять в ПФР, как это сейчас происходит", – отметила спикер.

Лидер алтайских эсеров, депутат Госдумы от региона Александр Терентьев подчёркивает: одним из базовых требований эсеров, на котором они давно настаивают, – увеличение средней пенсии по стране в два раза, с нынешних 15,5 до 31 тысячи рублей. "Это справедливо и правильно. Плюс ко всему мы продолжаем добиваться индексации пенсий работающим пенсионерам. Конституция не делает разницы между двумя группами, но почему-то власть пока не спешит исполнять взятые на себя обязательства", – рассказал алтайский думец.

Более того, по словам Терентьева, эсеры посчитали, что с 2016 года государство задолжало пенсионерам около 200 тысяч рублей из расчёта на одного человека. Было бы правильно эти деньги вернуть, возможности бюджета это позволяют сделать. По расчётам справороссов на эти цели понадобится примерно 3 трлн рублей. "Цель пенсионной реформы достигнута не была, жители перестали доверять всем этим реформам, и это самое страшное. Что же до ПФР, то неплохо было бы вслед за Счётной палатой, нашедшей многочисленные нарушения, провести ещё одно федеральное расследование", – резюмировал Александр Терентьев.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

5.08.2021 20:39
- гость -

ПФР - ликвидировать, реформу - отменить

мораторий на СК снять или оставить? с нынешними законотворцами, что делать предлагают после прихода к власти? аборигенов и павсекакиев на чистку улиц в городах и селах направить или понять, простить и оставить в обществе с понижением в правах? например на лбу набить штрих-код и чтобы стояли рядом с очередью в магазинах до тех пор пока самый последний бомж себе четок не возьмет.

хочется увидеть полную программу!
)))

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