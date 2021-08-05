Владимир Путин заявил о всеобщей усталости от темы коронавируса

Все уже подустали от разговоров на тему пандемии коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Его слова приводятся на сайте Кремля.

"А сегодняшнюю нашу встречу хотел бы начать с ситуации по борьбе с COVID-19. Понятно, что все уже подустали от всех этих тем и разговоров на этот счёт, тем не менее мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию", – сказал глава государства.

За последние сутки в России зарегистрировали 23,1 тыс. случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 6,3 млн человек, 162,5 тыс. пациентов скончались. Общее число вакцинированных в РФ превысило 37 млн граждан.