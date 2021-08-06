Дожди, грозы и град: прогноз погоды в Алтайском крае на 6 августа

Тёплую погоду с осадками прогнозируют синоптики в пятницу, 6 августа, на территории Алтайского края.

Утром местами по краю будет туман. Дневная температура составит от +22 до +27 градусов. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, а местами по востоку – сильные дожди, также возможен град. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле в светлое время суток термометры покажут от +22 до +24 градусов. Как и в целом по региону, будет кратковременный дождь и гроза. Скорость западного ветра может достигать 8 м/с, без порывов.