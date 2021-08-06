Пожарные учения пройдут 6 августа в Барнауле

Пожарно-тактические учения пройдут в Барнауле 6 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.
В учениях примут участие пожарно-спасательные подразделения МЧС и ведомства Алтайской территориальной подсистемы РСЧС. Действия сил и средств по вводным тренировки сосредоточат в районе краевого театра драмы.
Горожан призвали сохранять спокойствие.
Напомним, 5 августа в барнаульском микрорайоне Затон прошла командно-штабная тренировка, где, согласно сценарию, произошла авиакатастрофа. Также в ходе учений спасатели ликвидировали последствия условного взрыва газа.
Комментарии
да какие пожары? дождь идет!
Недавно были учения около Театра Драмы. И было видно, что это учения. Десятки пожарных машин, а никакого дыма или огня нет. Зеваки снимали видео на смартфоны. Так одна бабка всё равно бегала по противоположной стороне улицы с круглыми глазами, приговаривая "Ой-ой-ой, ой-ой-ой!"
6.08.2021 08:57
Виктор
И? Это был ты?