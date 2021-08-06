Пожарные учения пройдут 6 августа в Барнауле

Пожарно-тактические учения пройдут в Барнауле 6 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В учениях примут участие пожарно-спасательные подразделения МЧС и ведомства Алтайской территориальной подсистемы РСЧС. Действия сил и средств по вводным тренировки сосредоточат в районе краевого театра драмы.

Горожан призвали сохранять спокойствие.

Напомним, 5 августа в барнаульском микрорайоне Затон прошла командно-штабная тренировка, где, согласно сценарию, произошла авиакатастрофа. Также в ходе учений спасатели ликвидировали последствия условного взрыва газа.