Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, а прирост числа заболевших замедлился, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, произошло это за счёт Москвы, Петербурга и Подмосковья, в других областях ситуация пока напряжённая.

В ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства Мурашко также назвал регионы, в которых ситуация с ковидом вызывает тревогу: это Тува, Коми, Магаданская и Астраханская области, Красноярский край, а также Самара и Севастополь.

В ряд этих регионов Минздрав направил бригады специалистов по оказанию помощи, пишет РИА Новости.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что в России нужно привить от ковида практически всех людей старше 60 лет. Исключение может быть только по медицинским показаниям.