Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, а прирост числа заболевших замедлился, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, произошло это за счёт Москвы, Петербурга и Подмосковья, в других областях ситуация пока напряжённая.
В ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства Мурашко также назвал регионы, в которых ситуация с ковидом вызывает тревогу: это Тува, Коми, Магаданская и Астраханская области, Красноярский край, а также Самара и Севастополь.
В ряд этих регионов Минздрав направил бригады специалистов по оказанию помощи, пишет РИА Новости.
Ранее Михаил Мурашко заявил, что в России нужно привить от ковида практически всех людей старше 60 лет. Исключение может быть только по медицинским показаниям.
Комментарии
в России нужно привить от ковида практически всех людей старше 60 лет
Раньше писали, что заболевать стали 30-59. Бедные, они там сами запутались
Хохол готовит статистику под выборы
Что конкретно значит "ситуация стабилизировалась"?
Вперед на выборы, а потом опять по домам сидеть.