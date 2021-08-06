В Совбезе заявили о ежегодном увеличении опасных природных явлений в России

В последнее время в России растёт количество опасных природных явлений из-за изменения климата, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, частота таких явлений ежегодно увеличивается на 10%. Значительно на природную среду в России влияет уровень антропогенного воздействия и экономическая деятельность. Особую обеспокоенность вызывает и глобальное потепление.

В перспективе эти процессы могут существенно повлиять на качество жизни россиян и развитие страны – при этом влияние может быть и негативным, считает представитель Совбеза. Кроме того, эти угрозы крайне актуальны для Арктики, добавил он.