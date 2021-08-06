Выжившая: туристка из Новосибирска сломала ногу в горах Алтая и ждала помощи двое суток

Туристка из Новосибирска сломала ногу во время перехода через реку в Республике Алтай. Пострадавшая ждала помощи двое суток. Её эвакуировали вертолётом сотрудники МЧС по республике с Северо-Чуйского хребта, сообщает пресс-служба ведомства.
Информация об инциденте с женщиной поступила в дежурную часть 4 августа. Туристка из Новосибирска получила травму в районе Северо-Чуйского хребта, когда переправлялась через реку Маашей возле Аленкиных озёр. Выяснилось, что она путешествовала со своей семьёй в незарегистрированной туристической группе.
После произошедшего женщина не могла самостоятельно передвигаться. По сообщению спасателей, туристка получила перелом левой ноги в районе голеностопа. Дети и муж вытащили женщину на берег, наложили повязку на ногу, разбили ночлег. Уже утром муж пострадавшей пошёл до ближайшего места, где могла быть сотовая связь, и дозвонился до МЧС.
Спасатели не смогли долгое время добраться до туристки на лошадях, поэтому пришлось задействовать вертолёт. 5 августа из Красноярска им на помощь вылетел Ми-8 авиационно-спасательного центра МЧС РФ. Уже через несколько часов женщину доставили в аэропорт Горно-Алтайска, где передали медикам.
"Мы переходили через маленькую речку, и у мамы нога соскользнула с камня. Вскрик, боль, понятно, что мы никуда дальше не идем. Маму вытащили, поставили палатки, перебинтовали, сняли мокрую одежду, померяли температуру. На следующий день папа побежал напрямую до связи, чтобы вызвать спасателей. Мы день просуществовали, еда у нас была, огонь мы разводить умеем. Видим, сегодня вертолет, и такие: "О, это за нами!" — рассказала телеканалу "Рен-ТВ" дочь туристки.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо и ее здоровью ничего не угрожает.
Комментарии
а ближе чем красноярск-то вертолетов не было?
"О, это за нами!" — рассказала телеканалу "Рен-ТВ" дочь туристки.
А что скажет дочь туристки, когда МЧС РФ выставит их незадачливой семейке счёт за вылет вертолёта с группой спасателей в труднодоступный район?
6.08.2021 10:29
гость
По-моему, спасаемые ничего не возмещают. По крайней мере, ни разу не слышал
Алёнины озера.....
Хорошее приключение.
А кто оплачивает вертолёт? Прутся чёрти-куда с детьми, а потом "спасите-помогите!" Засрали весь горный уже, туристы.
Виктор
если у них не было страховки, то возмещают конечно, и ооочень много.
Опека детей отнимет
Вертолётный отряд квартиру
Спасатели не смогли долгое время добраться до туристки на лошадях, поэтому пришлось задействовать вертолёт
Смешно
если у них не было страховки, то возмещают конечно, и ооочень много
Если угроза жизни, никто ничего не возмещает. Для этого и существует государство. Если вас ограбили в подворотне, то полиция будет искать имущество бесплатно. За деньги будет искать частный детектив или братки. Братки эффективней, чем полиция, но дорого и опасно
6.08.2021 11:20
Павсекакий
А кто оплачивает вертолёт? Прутся чёрти-куда с детьми, а потом "спасите-помогите!" Засрали весь горный уже, туристы.
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А почему нет? Человек платит налоги как раз для того, чтобы потом, в случае чего, государство ему помогло в сложной ситуации. Иначе зачем вообще налоги платить?