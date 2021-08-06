Выжившая: туристка из Новосибирска сломала ногу в горах Алтая и ждала помощи двое суток

Туристка из Новосибирска сломала ногу во время перехода через реку в Республике Алтай. Пострадавшая ждала помощи двое суток. Её эвакуировали вертолётом сотрудники МЧС по республике с Северо-Чуйского хребта, сообщает пресс-служба ведомства.

Информация об инциденте с женщиной поступила в дежурную часть 4 августа. Туристка из Новосибирска получила травму в районе Северо-Чуйского хребта, когда переправлялась через реку Маашей возле Аленкиных озёр. Выяснилось, что она путешествовала со своей семьёй в незарегистрированной туристической группе.

После произошедшего женщина не могла самостоятельно передвигаться. По сообщению спасателей, туристка получила перелом левой ноги в районе голеностопа. Дети и муж вытащили женщину на берег, наложили повязку на ногу, разбили ночлег. Уже утром муж пострадавшей пошёл до ближайшего места, где могла быть сотовая связь, и дозвонился до МЧС.

Спасатели не смогли долгое время добраться до туристки на лошадях, поэтому пришлось задействовать вертолёт. 5 августа из Красноярска им на помощь вылетел Ми-8 авиационно-спасательного центра МЧС РФ. Уже через несколько часов женщину доставили в аэропорт Горно-Алтайска, где передали медикам.

"Мы переходили через маленькую речку, и у мамы нога соскользнула с камня. Вскрик, боль, понятно, что мы никуда дальше не идем. Маму вытащили, поставили палатки, перебинтовали, сняли мокрую одежду, померяли температуру. На следующий день папа побежал напрямую до связи, чтобы вызвать спасателей. Мы день просуществовали, еда у нас была, огонь мы разводить умеем. Видим, сегодня вертолет, и такие: "О, это за нами!" — рассказала телеканалу "Рен-ТВ" дочь туристки.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и ее здоровью ничего не угрожает.