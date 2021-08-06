На Алтае пенсионер лишился 609 тысяч рублей в надежде получить компенсацию за таблетки

81-летний житель ЗАТО Сибирский стал жертвой мошенников, которые путём обмана похитили у него 609 тысяч рублей. Полиция Первомайского района возбудила уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, в июле мужчине позвонила незнакомка и представилась сотрудником правоохранительной организации. Женщина действовала по классической схеме: заверила пенсионера о положенной ему компенсации за приобретённые ранее лекарства, так как против компании, которая продавала их, завели дело.

"Мужчина поверил, так как действительно в апреле этого года он приобретал препараты, о которых говорила неизвестная. Но для получения компенсации якобы необходимо перечислить деньги. Пенсионер снял со счёта денежные средства и перевёл их на указанный мошенником счёт", – сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере". Злоумышленников ищут. Отмечается, что в марте потерпевший получал от участкового памятку о таких видах дистанционных мошенничеств.