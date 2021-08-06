Парк "Солнечный ветер" приглашает на необычную "арбузную" фотосессию

"Арбузная фотосессия" пройдёт в парке "Солнечный ветер" 7 августа 2021 года. Вас ждут необычные аниматоры-ходулисты, тематические фотозоны, профессиональный фотограф, а также арбузные фрэши в кафе.

И не забывайте об акции: с 2 по 22 августа 2021 года в парке "Солнечный ветер" пять аттракционов всего по 90 рублей. Так, 7 и 8 августа можно выгодно прокатиться на аттракционах "Джунгли", "Индейская река", "Весёлый поезд", "Конвой", "Грузовички".

А с понедельника, 9 августа 2021 года, вас будут ждать другие пять аттракционов по 90 рублей – следите за новостями в Instagram.

Парк "Солнечный ветер"

Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 152в

Тел: +7 (3852) 77-67-68, +7 (3852) 25-47-17

Режим работы: 11:00-21:00

E-mail: info@altaipark.ru

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