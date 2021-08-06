Работы по благоустройству ведут в 54 дворах Барнаула

В Барнауле продолжаются работы по благоустройству дворов в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Из 65 дворов, которые отремонтируют в 2021 году, сейчас работы ведутся на 54. Из этого числа 44 дворовые территории уже заасфальтированы.

Всего на благоустройство 65 дворов потратят 148,6 миллиона рублей.

Помимо работ из основного перечня, планируется обустройство 30 автомобильных парковок, четырёх контейнерных площадок, двух систем водоотведения. На 36 дворовых территориях оборудуют детские площадки, установят спортивные тренажёры. В восьми дворах сделают ограждение.