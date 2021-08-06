Дополнительные деньги выделили на повышение зарплат бюджетников в Алтайском крае

Виктор Томенко подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на повышение зарплаты отдельных категорий бюджетников. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
По поручению губернатора органы исполнительной власти Алтайского края – Министерство культуры, Министерство образования и науки, Министерство промышленности и энергетики, Министерство социальной защиты, Министерство спорта – должны обеспечить повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в 2021 году.
Повышение зарплаты затронет категории работников, которые попадают под действие указов президента Российской Федерации, а также работников бюджетного сектора, на которых не распространяется действие этого постановления.
Ранее сообщалось, что более половины барнаульских учителей (54%) вынуждены трудиться на нескольких работах, чтобы заработать на жизнь.
Комментарии
Педагоги в Москве и Санкт-Петербурге в среднем получают 100 000 рублей. В Барнауле цифры в четыре раза скромнее – 25 000 руб
Даже после поднятия оплаты труда, педагоги Барнаула даже близко не приблизятся ко многим регионам.
Вот и уезжают хорошие специалисты из региона. Вот и получается,что более половины барнаульских учителей (54%) вынуждены трудиться на нескольких работах, чтобы заработать на жизнь.
Если не успеют до 19 сентября выплатить, сами виноваты
Этих бездельников нужно сокращать и в шею гнать от кормушки бюджета, а не зарплату им повышать.
6.08.2021 12:57
- гость - Вы в своем уме? Кто бездельники, учителя? У какой такой кормушки они находятся?
Особенно надо сокращать врачей и учителей. Тогда правильно проголосуют
если речь про учителей, то безусловно большинство из них не заслуживает повышение зарплаты. знаю это на примере своего сына, ученика одной из средней школы края
Учителям, как и врачам хоть сколько плати, все равно качество услуг не улучшится, и все равно будет мало. И не нужно равняться к Московским зарплатам. Там и другие профессии получают гораздо выше, чем здесь. Бухгалтер в той же школе, больнице, детском саду получает в лучшем случае 20.000, а худшем МРОТ. 8 часов рабочий день, и отпуск 28 дней, в отличии от бюджетной элиты 4 часа в день и отпуск по 56 дней. Судя по расходам всех знакомых учителей и врачей у них зарплаты далеко не 20.000. И есть еще другие бюджетники о которых никто не говорит... Эта тема с низкими зарплатами учителей и врачей уже давно устарела. Мало кто из них получает меньше 40000, с учётом всех стимулирующих и премий. И кстати у учителей всегда есть время подработать, потому что работают не по 8-12 часов в день, в отличии от других бюджетников.
Большинство из учителей не заслуживает повышение зарплаты поэтому большинство учеников сейчас не заслуживают знаний. Все связано
все равно качество услуг не улучшится
Ну тогда можно еще сократить зарплату, как было хреново, так и останется, лучше все равно не будет. Только американские врачи и учителя за хорошую зарплату хорошо работают
Вы с вышестоящим заобещались! Опять делите бюджетников на врачей,учителей и тд! Из всех ваших обещаний я,бюджетник,клянусь,не увидел ни копейки. Работаю в администрации Курьинского района. ЕДДС. Вы специально делите нас по "сортам" чтобы накалить обстановку? Ничего. В сентябре 19 мы вас будем "благодарить"!
Хочу видеть учителя, работающего 4 часа в день, вы реально думаете, что отпуск в 56 дней даётся за ничегонеделание? Прям серьезно так считаете? Многие мои знакомые работают в 2 смены, иначе на жизнь не хватает, а те у кого одна смена, берут надомников, внеурочную, вы считаете, что от безделья учителя берут репетиторство? 08.2021 14:40
- гость -
если речь про учителей, то безусловно большинство из них не заслуживает повышение зарплаты. знаю это на примере своего сына, ученика одной из средней школы края
А вы, гостюшка, слышали поговорку— от осинки не родятся апельсинки? Вы чьими генами ребёночка наделили, своими? Ну и получите пример
Если кто из выпускников педагогического университета и испытывал сомнения по поводу трудоустройства,то прочитав комментарии,думаю,определился с решением.
Кто будет работать в школах? Старая гвардия не вечна!
Там же четко указано: министерствам!!! А учителя и врачи в министерствах не работают. Если им в одном месте поднимут, то в другом снимут. И получать будут не больше, чем было. Не злобствуйте, учите сами своих чад и лечитесь тоже сами ... или в министерствах((
6.08.2021 17:06
Зануда
...если речь про учителей, то безусловно большинство из них не заслуживает повышение зарплаты. знаю это на примере своего сына, ученика одной из средней школы края
А вы, гостюшка, слышали поговорку— от осинки не родятся апельсинки? Вы чьими генами ребёночка наделили, своими? Ну и получите пример
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Не, ну доля истины есть в его словах. Очень разные учителя в школе. Есть такие, которые реально учат, отрабатывают свои часы на совесть. А есть такие, которые халя-валя работают, просто отбывая время. И дети, и родители всё это прекрасно видят.