Дополнительные деньги выделили на повышение зарплат бюджетников в Алтайском крае

Виктор Томенко подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на повышение зарплаты отдельных категорий бюджетников. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По поручению губернатора органы исполнительной власти Алтайского края – Министерство культуры, Министерство образования и науки, Министерство промышленности и энергетики, Министерство социальной защиты, Министерство спорта – должны обеспечить повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в 2021 году.

Повышение зарплаты затронет категории работников, которые попадают под действие указов президента Российской Федерации, а также работников бюджетного сектора, на которых не распространяется действие этого постановления.

Ранее сообщалось, что более половины барнаульских учителей (54%) вынуждены трудиться на нескольких работах, чтобы заработать на жизнь.