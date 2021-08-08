Война во время Олимпиады. 13 лет трагедии в Южной Осетии

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8 августа 2008 года обострился конфликт между Южной Осетии и Грузией. В город Цхинвал в этот день вошли грузинские войска, и началась пятидневная война, унёсшая жизни более 650 человек. К конфликту на стороне Южной Осетии официально присоединилась Россия, в результате чего грузинские войска были отброшены с захваченных территорий. Через две недели после завершения активных боевых действий Россия официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии. 26 августа президент России, которым в то время Дмитрий Медведев, объявил о подписании соответствующего указа.