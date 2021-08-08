Война во время Олимпиады. 13 лет трагедии в Южной Осетии

Фото: ТАСС
8 августа 2008 года обострился конфликт между Южной Осетии и Грузией. В город Цхинвал в этот день вошли грузинские войска, и началась пятидневная война, унёсшая жизни более 650 человек. К конфликту на стороне Южной Осетии официально присоединилась Россия, в результате чего грузинские войска были отброшены с захваченных территорий. Через две недели после завершения активных боевых действий Россия официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии. 26 августа президент России, которым в то время Дмитрий Медведев, объявил о подписании соответствующего указа.
Комментарии
Мы носорогам простили гибель наших миротворцев уже
Так и сейчас. Американские В-52 начали бомбить Афганистан. В ноябре 2020 года США подписали с талибами мирный договор. Не прошло и полгода.
Не помирятся теперь осетины с грузинами. Вообще не понятно, как осетин разделили на российских и грузинских. Одни и те же осетины и на севере и на юге, а южные оказались почему то в Грузии. Это еще менее логично, чем Крым на Украине
8.08.2021 10:32
гость
А как же британцев и немцев разделили на английских, американских и германских. Ну всё теперь. Это еще менее логично, чем Осетия.
8.08.2021 10:44
- гость -
Американские британцы от английских сами отделились, по своей воле. Еще и отбивались от английских. Как и австрийские немцы по своей воле не захотели жить с германскими, тоже отбились. А южные осетинцы от северных по своей воле не отделялись и между собой не воевали
8.08.2021 10:44
- гость -
Трудно представить, что южные осетинцы попросили отделить их от северных и присоединить к грузинам
8.08.2021 10:52
гость
А Северная Осетия не сама отделилась? С чего они тогда там воевали?
8.08.2021 11:04
- гость -
А Северная Осетия не сама отделилась? С чего они тогда там воевали?
Северная Осетия никуда не отделялась. Сталин пол Осетии присоединил к Грузии, назвал ее Южная. Южная и Северная между собой никогда не воевали, только с грузинами
8.08.2021 11:15
гость
Ошибся, Южная. Ну и что вам не так? Сейчас Северную и Южную фактически воссоединили обратно.
А поджигатель войны по свету шарится,даже губернатором Одесской области вна Украине побывал ...
8.08.2021 11:21
- гость -
Ошибся, Южная. Ну и что вам не так? Сейчас Северную и Южную фактически воссоединили обратно
Не так то, что проблемы этой могло не быть вообще. Взяли один народ на две части разделили, а в дальнейшем они в двух разных государствах оказались. Понятно, что Сталин тогда предположить не мог, что СССР развалится, но тот же Горбачев эту проблему уже мог заметить и про многие границы подумать. Также с Карабахом, Преднистровьем, Крымом, Донбассом. Человек, который смог бы такое предотвратить, был бы героем всех времен и народов
Угу, в Россия напала Чечню.
Первыми начали стрелять по миротворцам засланные провокаторы, чтобы развязать эту войнушку и оттяпать Осетию и Грузии, выбравшей прозападного Саакашвили. Тут никаких совпадений нет, это вовкина многоходовочка.
Осетины и абхазы начали стрелять в грузин в 1992 году, когда ни про какого вовку вообще никто не знал и никаких многоходовочек задумать не мог. Кроме многоходовочки по развалу СССР. Многоходовочка по развалу СССР принесла войны в Приднестровье, Нагорном Карабахе, Абхазии и Южной Осетии. Еще войны между Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном, но их даже никто сильно не заметил. В дальнейшем эта многоходовочка принесла еще Крым и Донбасс
"Осетины и абхазы начали стрелять в грузин в 1992 году"
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Да, но до вовки по миротворцам никто не стрелял. И именно эти выстрелы развязали вове руки, чтобы наказать Грузию.
Да, но до вовки по миротворцам никто не стрелял
Потому, что стрелять начали в 1992 году, когда еще ни миротворцев ни вовки не было. И в 1992 году у Грузии еще не было таких дружеских отношений с США, а стрелять по миротворцам может только тот, у кого дружеские отношения с США. Только грузинский друг США не понимал, что США из-за него не будет в войну впрягаться. Даже санкциями почему то не впряглись